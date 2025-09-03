Die Stadt Zürich plant weitreichende Umgestaltungen rund um den Hauptbahnhof. Entstehen soll eine autofreie, grüne Oase.

So sieht der Zürcher Hauptbahnhof bald nicht mehr aus

Welche Pläne hat die Stadt Zürich präsentiert? Die Stadt will das Gebiet rund um den Zürcher Hauptbahnhof fundamental verändern. Künftig soll der HB nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern auch Erholungsraum sein. Geplant ist, den Autoverkehr grösstenteils zu verbannen und mehr Platz für Bäume und für die Bevölkerung zu schaffen.

Legende: Begrünte Flächen reichen entlang der Limmat vom Papierwerd-Areal bis zum Platzspitz. Visualisierung: ZVG Stadt Zürich

Warum sind diese Massnahmen nötig? Die Umgebung des Zürcher HB weist laut den Behörden erhebliche Defizite auf. Velofahrer und Fussgängerinnen hätten kaum Platz, um sicher zum Zug oder ins angrenzende Quartier zu gelangen. Ebenso fehle es an Aufenthaltsmöglichkeiten. Das Gebiet müsse deshalb dringend «fit gemacht» werden.

Worauf legt die Stadt beim Umbau ihr Augenmerk? Hauptziel der radikalen Umgestaltung ist es, mehr Freiräume zu schaffen. Der Hauptbahnhof soll künftig mitten in einer grossen Parkanlage stehen, eingebettet zwischen den beiden Flüssen Sihl und Limmat. Die bestehenden Parkanlagen werden erweitert und miteinander verbunden.

Nicht mehr nur die Abwicklung von täglich rund 400'000 ÖV-Passagieren soll am Hauptbahnhof im Vordergrund stehen. Die Stadt Zürich will mit ihrem Masterplan grüne, kühle und attraktive Orte für alle Menschen schaffen, die sich in der Stadt bewegen und aufhalten.

Welche Schritte sind dazu nötig? Der Schlüssel zu diesem Ziel liegt für die Stadt Zürich bei der Organisation des Verkehrs. Der Hauptbahnhof soll zwar für Autos noch erreichbar sein, die Planungen sehen aber vor, den Binnenverkehr umzuleiten und den Verkehr quer durch die Stadt auf die Autobahn zu verlagern.

Legende: Die Haltestelle «Central» soll sich auf der Bahnhofsbrücke befinden, damit der Platz neu gestaltet werden kann. Visualisierung: ZVG Stadt Zürich

Grundsätzlich soll der Verkehr nachhaltig und effizient gestaltet werden, ist die Stadt Zürich überzeugt. Für Tram und Bus sind neue Haltestellen vorgesehen.

Welche wichtigen Punkte hat die Stadt beim ÖV herausgestrichen? Die Haltestelle «Central» wird gemäss den Plänen der Stadt auf die Bahnhofbrücke verschoben, um einen grosszügigen Platz gestalten zu können, der wie ein Tor ins Hochschulquartier und ins Niederdorf fungiert.

Legende: Der neue Bahnhofsplatz soll künftig frei sein vom Autoverkehr. Visualisierung: ZVG Stadt Zürich

Legende: Auf dem Löwenplatz ist in Zukunft keine Tramhaltestelle mehr geplant. Visualisierung: ZVG Stadt Zürich

Auch der Bahnhofsplatz als Einfallstor in die bekannte Einkaufsmeile Bahnhofstrasse soll künftig durchlässig und offen wirken. Die Stadt kann sich sogar vorstellen, auch die Löwenstrasse, die parallel zur Bahnhofstrasse verläuft, zur Flanier- und Einkaufsmeile zu machen. Dafür wird die Strasse von Trams und Autos befreit, der Löwenplatz wird zum Erholungsraum.

Wie geht es damit weiter? Die Stadt Zürich hat nun erstmals die Grundlagen für diese umfassenden Änderungen geschaffen. Erste Teilprojekte hat sie etwa mit der Eröffnung des Stadttunnels für Velofahrerinnen bereits realisiert. Zudem entsteht nun mit der Postterrasse beim Europaplatz ein Aufenthaltsort direkt an der Sihl.

Legende: Eine Terrasse zur Sihl soll das Gebiet am Europaplatz aufwerten. Visualisierung: ZVG Stadt Zürich

Die weiteren baulichen Massnahmen will die Stadt nun in mittel- sowie langfristigen Projekten konkretisieren und schrittweise umsetzen. Bis dahin dürften Jahre und Jahrzehnte vergehen. Und die Projekte müssen wohl auch noch zahlreiche, hohe Hürden überwinden.