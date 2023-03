Bestürzung in Mitholz: VBS stoppt Hauskäufe wegen Geldmangel

Geisterhäuser, ausgestorbene Beizen und Waschmaschinen, die vor sich hin rosten: Das gibt es in Mitholz im Kandertal immer mehr. Fünf Familien haben den Ort bereits verlassen, bei anderen läuft aktuell die Umsiedlung.

Doch jetzt gibt es für die insgesamt 51 betroffenen Personen ein neues Problem. Mangels Geld kann das Verteidigungsdepartement VBS den Leuten keine Häuser und keine Grundstücke mehr abkaufen.

15:53 Video Mitholz: Schwieriger Umzug Aus Schweiz aktuell vom 21.02.2023. abspielen. Laufzeit 15 Minuten 53 Sekunden.

Zudem unterstützt es sie trotz schriftlicher Kaufzusagen nicht beim Umzug aus der Gefahrenzone des 1947 explodierten Munitionslagers. Denn die dafür für das laufende Jahr vorgesehen 50 Millionen Franken sind blockiert, wie Recherchen von «Schweiz aktuell» zeigen.

Die Katastrophe von Mitholz 1947

Bild 1 / 10 Legende: Nach der Schreckensnacht in Mitholz zeugen Trümmer und beschädigte Häuser von der Katastrophe. Es ist die Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1947, als sich in der Gemeinde Kandergrund im Berner Oberland eine der grössten Explosionskatastrophen der Schweiz ereignet. Keystone Bild 2 / 10 Legende: In einem Munitionslager der Schweizer Armee kommt es zu einer Reihe schwerer Explosionen. Rund 4000 von 7000 Tonnen eingelagerter Munition explodieren oder verbrennen. Im Bild: Die zugemauerten Stolleneingänge des ehemaligen Munitionslagers. VBS Bild 3 / 10 Legende: Einer der Stollen nach der Explosion. VBS Bild 4 / 10 Legende: Die Felswand, in der sich das Munitionsdepot befindet, stürzt ein, wobei sich etwa 250'000 Kubikmeter Gestein lösen. VBS Bild 5 / 10 Legende: Neun Menschen sterben, mehrere werden verletzt. 200 Personen sind obdachlos. Keystone Bild 6 / 10 Legende: Im Kirchlein Kandergrund findet die Trauerfeier für die Opfer der Explosionskatastrophe statt. Keystone Bild 7 / 10 Legende: Die Explosionen sind so gewaltig, dass 40 Häuser zerstört oder beschädigt werden. Der Sachschaden wird auf 100 Millionen Franken geschätzt, was heute 490 Millionen Franken entspricht. VBS Bild 8 / 10 Legende: Die Katastrophe löst eine Solidaritätswelle in der Bevölkerung aus. Im Schulzimmer in Kandergrund türmen sich bald Spenden und Pakete aller Art (Foto vom Januar 1948). Keystone Bild 9 / 10 Legende: Aufräumen nach der Katastrophe: Bahnarbeiter reparieren die Gleise. Die Bahnstrecke ist tagelang unterbrochen und die Station Blausee-Mitholz der Lötschbergbahn zerstört. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Wohin mit den Munitionsrückständen? Um den Gefahren durch überalterte Munitionsbestände zu begegnen, beschloss der Bundesrat im März 1948, 2500 Tonnen Artilleriemunition im Thuner-, Brienzer- und Vierwaldstättersee zu versenken. Zusätzlich wurden rund 1500 Tonnen von Rückständen aus Mitholz im Thunersee versenkt. VBS

Wie kann es sein, dass dem VBS urplötzlich die Geldquellen versiegen? Hintergrund ist ein jüngster Entscheid der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates (SiK-N). Die SiK hat entschieden, den Entscheid zum 2.6-Milliarden-Kredit zur Munitionsräumung in Mitholz aufzuschieben.

VBS muss erneut Alternativen zur Räumung prüfen

Die Extrarunde kann ein Jahr dauern und hat Folgen: Die vom VBS eingeplanten Gelder für die Mitholzlerinnen und Mitholzer fliessen nicht mehr. Denn das VBS muss nochmals die Varianten «Überdeckung» und «Verkapselung» des Munitionslagers prüfen.

Legende: «Wir zahlen die Zeche»: Markus Rupp kann ohne VBS-Gelder keine neue Liegenschaft bauen. SRF

Es ist also nicht mehr sicher, dass es überhaupt je zu einer Räumung des Munitionslagers kommt – bei der die Bewohnenden das Gebiet während Jahren verlassen müssen. Dann wären auch die Liegenschaftskäufe unnötig.

Wir dürfen die Liegenschaften nicht mehr kaufen. Jetzt gibt es für alle Beteiligten eine ganz schwierige Situation.

Der Projektleiter Räumung Mitholz beim VBS, Adrian Gotschi, ist konsterniert: «Wir dürfen die Liegenschaften nicht mehr kaufen. Jetzt gibt es für alle Beteiligten eine ganz schwierige Situation. Weil man nicht mehr weiss, was eigentlich richtig wäre.»

Entsetzen in Mitholz ist gross

Bestürzt über den Zahlungsstopp ist der Gewerbler Markus Rupp, der in Mitholz Kühlanlagen produziert. Er will weiter unten im Tal einen Ersatzneubau realisieren. Man müsse jetzt Bauland kaufen, Verträge abschliessen, Planungskosten bezahlen. «Jetzt heisst es einfach, es gibt kein Geld mehr – wir wissen überhaupt nicht, ob wir jemals Geld bekommen. Das kann es doch nicht sein. Wir bezahlen die Zeche hier.»

Mitholz-Räumung dauert 25 Jahre Box aufklappen Box zuklappen Der Bundesrat will das ehemalige Munitonslager Mitholz komplett räumen, da immer noch gefährliche Granaten im Fels liegen. Die Kosten belaufen sich auf rund 2.6 Milliarden Franken. Geplant ist, diese Munitionsrückstände zu beseitigen und danach das Gebiet instand zu stellen. Die Räumung soll 25 Jahre dauern und hat zur Folge, dass 51 Personen ihre Häuser im Sicherheitsperimeter verlassen müssen. Sie sollen auf Kosten des VBS umgesiedelt werden.

Die IG Mitholz kritisiert den Entscheid der SiK aufs Schärfste. Dadurch würden die Betroffenen wieder in den «zermürbenden Zustand der Unsicherheit» versetzt. Man sei sich über die vollständige Räumung des Munitionslagers längst einig gewesen.

Legende: Die Menschen im Sicherheitsperimeter in Mitholz müssten eigentlich wegziehen. SRF

Die IG fordert die SiK-N darum auf, ihren Entscheid zu korrigieren. «Niemand weiss jetzt, woran man ist. Wenn kein Geld kommt, können wir nicht weiterfahren», sagt Karl Steiner, Präsident der IG Mitholz

Nachkredit als Lösung?

Was sagt die Sik? Eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht. Kommissionsmitglied und SVP-Nationalrat Erich Hess will mit einem Nachtragskredit in der Höhe von 50 Millionen Franken ab Sommer wieder Liegenschaftskäufe ermöglichen.

Legende: Die Idylle trügt: Wegen des Munitionsdepots ist die Zukunft von Mitholz ungewiss. SRF

Trotz akutem Geldmangel sei es trotzdem der richtige Entscheid gewesen, die Mitholz-Räumung zu sistieren. «Es geht schliesslich um 2600 Millionen Franken.»