Einige Schutzvorkehrungen werden über die Räumung des Munitionslagers in hinaus bestehen bleiben. Laut Verteidigungsministerin Viola Amherd sind das unter anderem der Schutztunnel für die Nationalstrasse und der vergrösserte Geschiebesammler des Dorfbaches. Dies werde den Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes nach der Räumung Schutz vor Murgängen bringen, sagte Amherd. Amherd betonte, sämtliche Stellen von Gemeinde, Kanton und Bund seien von Anfang an in engem Austausch mit der Bevölkerung gestanden. Sie dankte sämtlichen Beteiligten für die «ausgezeichnete Zusammenarbeit».