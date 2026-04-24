Zwischen Dornach und Gempen gibt es immer wieder schwere Unfälle. Der Kanton Solothurn setzt nun auf neue Markierungen.

Die Situation: Die fünf Kilometer lange, kurvenreiche Bergstrecke zwischen Dornach und Gempen im Kanton Solothurn ist für viele Verkehrsteilnehmer attraktiv. Rad-, Motorrad- und Autofahrerinnen und -fahrer kurven über den Gempen. Die Strasse ist oft unübersichtlich, das Tempo hoch, so dass es immer wieder zu schweren Unfällen kommt.

Der Gerichtsfall: Im Juni 2019 ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Bergstrasse. Ein junger Sportwagenfahrer war mit rund 100 Kilometern pro Stunde unterwegs, verlor bei einem Überholmanöver die Kontrolle und kollidierte mit einem Velofahrer. Dieser erlitt schwere Verletzungen. Das Solothurner Obergericht beurteilte den Vorfall als fahrlässige schwere Körperverletzung und verhängte eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten gegen den Autofahrer, davon 12 Monate unbedingt.

Die Proteste: Nach dem Unfall 2019 kam es zu mehreren Gedenk- und Protestfahrten von Velofahrerinnen und -fahrern. Sie bekundeten Solidarität mit ihrem verunfallten Kollegen und forderten unter anderem eine Temporeduktion auf der Strecke, auf der eine Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde gilt, sowie mehr Polizeikontrollen.

Legende: Velofahrerinnen und Velofahrer fordern eine Temporeduktion auf dem Gempen. Der Kanton Solothurn winkt ab. SRF

Die neuen Massnahmen: Ab Mai werden nun auf dem Gempen neue Mittel- und Randleitlinien aufgemalt und zusätzliche Kurvenleitpfeile und Gefahrensignale angebracht, meldet der Kanton Solothurn. Damit wolle man eine präzisere Verkehrsführung und eine frühzeitigere Gefahrenerkennung ermöglichen, sagt Michael Suter, Abteilungsleiter Strassenbau. «Dies hilft, die Strecke visuell zu verbessern.»

Die Reaktion: Seit Anfang Jahr gibt es die Interessensgemeinschaft «IG Respektvoll unterwegs Dorneckberg», die sich für mehr Sicherheit und weniger Lärm einsetzt. Sie begrüsse die neuen Massnahmen, sagt Lorenzo Vasella von der IG. Er betont aber auch, wie wichtig die Sensibilisierung sei: «Wir wollen das Gespräch suchen, mit den Motorradfahrern und Posern sowie das Verständnis fördern.»

Legende: Über den Gempen soll es neue Leitlinien und zusätzliche Kurvenleitpfeile und Gefahrensignale geben, welche die Strasse sicherer machen sollen. Kanton Solothurn

Die offene Frage: Bei der Interessengemeinschaft kontrovers diskutiert wird das Thema einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 Kilometer pro Stunde. Anders beim Kanton Solothurn: Aus Messungen wisse man, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 60 und 65 Kilometern pro Stunde liege. «Wir haben per se kein Tempoproblem auf dieser Strecke. Wir haben ein Problem mit Einzelmasken, die das Tempo massiv überschreiten», betont Michael Suter. Bei diesen Einzelpersonen bringe eine Temporeduktion nichts. «Die werden wir nur mit mehr Polizeikontrollen in den Griff bekommen.»