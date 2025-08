SRF-Bundeshausredaktor Andeas Stüdli sagt dazu: «Die Schweiz hat nicht mehr viele Möglichkeiten, den USA etwas anzubieten. Sie hat ja schon grosse Angebote gemacht. Den USA wurden Investitionen von 150 Milliarden Dollar angekündigt, dazu auch ein Programm für die Förderung der Berufslehre in der US-Wirtschaft. Auch Landwirtschaftsprodukte, die für die Schweiz keine Konkurrenz darstellen, sollten leichter in die Schweiz importiert werden können», so der Bundeshausredaktor.

Was die Industriezölle betreffe, könne die Schweiz keine Zollsenkungen mehr in Aussicht stellen, die seien bereits abgeschafft. Weitere Konzessionen könnte die Schweiz noch in der Landwirtschaft machen, so die Einschätzung des Redaktors. «Doch das hat der Bauernverband schon im Vorfeld abgelehnt.»