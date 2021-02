Der Druck auf den Bundesrat nimmt zu. Dass nach den Wirtschaftsverbänden und einigen Politikern nun auch die Mehrheit der Kantone für eine raschere Öffnung der Restaurantterrassen ist, ist keine Überraschung. Es ist gut vorstellbar, dass der Bundesrat in diesem einen Punkt nachgibt. Er könnte auf die Vernehmlassung und die Wünsche der Kantone verweisen, so würde niemand das Gesicht verlieren. Gleichzeitig würde der Bundesrat damit die umstrittene Situation in den Skigebieten legalisieren. So könnte der Terrassen-Streit zum Terrassen-Kompromiss werden.