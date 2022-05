15:01

Mit Nachbarländern laufen Gespräche

«Gedenkt der Bundesrat, die Transitpipeline durch die Schweiz in einer Art 'auszuschlachten'?», so eine Journalistenfrage. «Wir haben eine Transitgasleitung, die durch die Schweiz läuft.», sagt Benoit Revat vom Uvek. Das sei richtig. Die Schweiz sei aber hundertprozentig abhängig vom Import aus Deutschland (Deutschschweiz), Frankreich (Romandie) und Italien (Tessin). «Je nach Szenario, das entstehen könnte, müssen da Massnahmen getroffen werden. Dies aber in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern.» Da liefen auch bereits Gespräche über Notfallszenarien und auch über Solidaritätsabkommen.