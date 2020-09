Kiffen ist in der Schweiz weiterhin illegal. Legal ist jedoch seit ein paar Jahren der Konsum von sogenanntem CBD-Hanf, der aufgrund seines niedrigen THC-Gehalts nicht «high» macht, also nicht in einen Rausch versetzt. Dafür enthalten die Blüten möglichst viel CBD: Cannabidiol. Dieses soll beruhigend wirken.

Ob im Supermarkt, am Kiosk oder in der Apotheke: Cannabidiol-Produkte sind in unterschiedlichsten Formen und Varianten fast überall zu finden.

Doch Nachweise für diese Effekte gibt es kaum, denn das Forschungswissen über die Wirkungen des CBDs ist relativ jung. Aus juristischer Perspektive ist CBD in der Schweiz mit einem THC-Gehalt von unter einem Prozent legal.