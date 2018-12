Beim Rahmenabkommen wird in der Schweiz seit Monaten vor allem um den Lohnschutz für Inländer gestritten. Lohndruck wird von Kurzaufenthaltern und entsandten Mitarbeitern von EU-Firmen befürchtet, aber auch von Selbständigerwerbenden, die in der Schweiz Aufträge ausführen.

Marco Salvi von der Denkfabrik Avenir Suisse hat auf der Basis von öffentlichen Daten berechnet, dass Kurzaufenthalter jährlich total neun Millionen Arbeitsstunden leisten. Mengenmässig sei dies mit einem Anteil von 0,7 Prozent am gesamten Arbeitsmarkt derart gering, dass gar kein Lohndruck entstehen könne. Avenir Suisse wolle damit die Relationen aufzeigen, betont Salvi. Denn beim Rahmenabkommen gehe es um die gesamte Volkswirtschaft und der beste Lohnschutz bleibe das Wachstum. Dafür seien institutionelle Abkommen von grösserer Bedeutung als punktuelle Massnahmen.

Beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) widerspricht Chefökonom Daniel Lampart, ohne die Zahlen in Frage zu stellen. Diese seien nämlich dank der flankierenden Massnahmen so tief: «Ohne diese droht ein Dammbruch. Dann können mit tiefsten polnischen Löhnen in der Schweiz Arbeiten erledigt werden und die Schweizer Unternehmen sind nicht mehr konkurrenzfähig. Dagegen kämpfen wir.» Lampart vermutet, dass Avenir Suisse mit den Berechnungen die Gesamtarbeitsverträge torpedieren will, die gerade durch die Flankierenden breitere Geltung erhalten haben. Eine Million Arbeitnehmer sind heute einem GAV unterstellt und entsprechend besser vor Lohn- und Sozialdumping geschützt.