Nicht nur die Bundesbehörden, sondern auch die Swisscom übermittelte Sonderermittler Peter Marti zu viele Mails von Alain Bersets früherem Kommunikationschef. Konkret ging es um Peter Laueners privaten Bluewin-Mailaccount. Auch die Swisscom hatte dem Sonderermittler gleich die gesamte Mailbox übermittelt. Bereits Anfang Februar gab der Konzern aber bekannt, er werde seine Praxis ändern und die Rechte seiner Kunden besser schützen.

Rechtsexpertin: E-Mails zu wenig geschützt

Strafrechtsprofessorin Monika Simmler sieht aber einen generellen Handlungsbedarf: Die Herausgabe von E-Mails an die Strafverfolgungsbehörden erfolge viel zu grosszügig, sagt sie zu SRF: «Man kann im Strafverfahren sehr einfach Zugriff erhalten auf ganze Mail-Postfächer», so Simmler. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bräuchten dazu keinen gerichtlichen Beschluss. Die Hürden für eine klassische Telefonüberwachung seien viel höher, der Eingriff in die Privatsphäre aber sei bei Zugriff auf E-Mails ebenfalls markant. «Hier gibt es ein Missverhältnis im digitalen Zeitalter. Da muss sich der Gesetzgeber überlegen, ob das noch zeitgemäss ist.»