Stand heute: Bei einem ledigen Doppelverdienerpaar werden die beiden Einkommen jeweils einzeln besteuert. Ist das gleiche Paar aber verheiratet, werden die Löhne zusammengezählt. Das Einkommen fällt damit in eine höhere Steuerprogression – die Steuerrechnung des Bundes fällt entsprechend höher aus. Betroffen sind rund 700'000 Ehepaare.

Vorschlag des Bundesrats: Die Steuerbehörden sollen künftig bei Ehepaaren zwei Varianten durchrechnen. Eine Besteuerung nach gemeinsamer Veranlagung und eine in Anlehnung an die Besteuerung von Konkubinatspaaren. In Rechnung gestellt würde dann automatisch der tiefere Betrag. Die Änderung würde zu Mindereinnahmen von rund 1.5 Milliarden Franken führen.