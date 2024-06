Mitte Juli kommt der US-Superstar in die Schweiz. Viele Hotels und der Campingplatz am Zürichsee sind ausgebucht.

Am 9. und 10. Juli tritt Taylor Swift, die derzeit erfolgreichste Musikerin der Welt, im Zürcher Stadion Letzigrund auf. Die rund 90'000 Tickets für die beiden Konzerte waren bereits wenige Minuten nach Verkaufsstart alle weg. Fans, auch «Swifties» genannt, sollen zum Teil sogar aus den USA anreisen, weil sie in Zürich günstiger an Tickets gekommen sind.

Das grosse Interesse spürt auch Zürich Tourismus. «Wir haben viele Anfragen zu den beiden Konzerten», sagt Mediensprecher Michael Müller und ergänzt: «Wir freuen uns, dass Taylor Swift nach Zürich kommt.» Und das nicht ohne Grund: Wenn Taylor Swift auftritt, klingeln die Kassen. Das lässt sogar die Wirtschaftsleistung ganzer Länder steigen.

Hotels in Zürich zum Teil komplett ausgebucht

Im englischsprachigen Raum gibt es dafür auch schon einen Begriff: die «Swift-Ökonomie». Laut einem amerikanischen Forschungsinstitut sollen Swift-Fans während ihrer Nordamerika-Tour 4,6 Milliarden Dollar für Hotels, Verpflegung oder Kleider ausgegeben haben.

Legende: Den eingefleischten «Swifties» ist kein Aufwand zu gross. Solche Bilder, wie jene aus Lissabon, sind auch in Zürich zu erwarten. Fans, die bereits Stunden vor dem Konzert auf den Einlass warten. Keystone/EPA/Tiago Petinga

Auch dem Tourismus in Zürich dürften die «Swifties» traumhafte Buchungszahlen bescheren. Zahlreiche Hotels sind zum Teil schon seit fast einem Jahr ausgebucht. Die französische Hotelkette «Accor» etwa, die im Grossraum Zürich mehr als ein dutzend Hotels betreibt, schreibt: «Nach derzeitigem Stand sind über unsere Buchungsplattform beinahe alle Hotels in Zürich für den 9. Juli ausgebucht.»

Auch eine Suchanfrage auf der Buchungsplattform «Booking.com» zeigt, dass in 95 Prozent der Unterkünfte keine Zimmer mehr verfügbar sind.

Auch die Jugendherberge und der Campingplatz sind (fast) voll

Auch weniger komfortablere Unterkünfte sind begehrt. In der Jugendherberge Zürich seien auch seit letztem Jahr fast alle Betten ausgebucht, heisst es von den Schweizer Jugendherbergen auf Anfrage von SRF. Die Nachfrage, insbesondere von weiblichen Gästen, sei enorm. «Es gibt noch ein paar freie Betten, wobei wir aber davon ausgehen, dass diese in den nächsten Tagen komplett ausgebucht sein werden.»

Wir gehen davon aus, dass die letzten freien Betten in den nächsten Tagen komplett ausgebucht sein werden.

Bekommt man wenigstens noch einen Schlafplatz auf dem Campingplatz? Nicht unbedingt. Beim Camping in Wollishofen direkt am Zürichsee seien die Stellplätze auch bereits seit Langem ausgebucht, sagt die Leiterin Charline Altmann.

Legende: Für ein paar Zelte hat es noch Platz auf dem Campingplatz in Zürich-Wollishofen. Keystone/Martin Ruetschi

«Wir sind zwar immer gut ausgelastet im Juli, aber an einem Dienstag und Mittwoch ist das schon sehr aussergewöhnlich.» Bleibt noch das gute alte Zelt als Option.

«Bei solchen Grossanlässen können wir jeweils noch weitere Zeltplätze zur Verfügung stellen», sagt Charline Altmann. Wer am 9. und 10. Juli also noch spontan eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, sollte im Zelt noch Unterschlupf finden.