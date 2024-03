Taylor Swift schenkte ihren Fans beim Re-Recording ihres Albums «Red» eine 10-Minütige Version des Liedes «All Too Well». Darin baute die Sängerin neue Verse ein und folgende Textstelle:

«You taught me bout your past / Thinkin your future was me / And you were tossing me the car keys / ‹Fuck the patriarchy› keychain on the ground / We were always skipping town.»

Taylor Swift performt die 10-Minuten-Version von «All Too Well» auch während ihrer Eras Tour auf der Bühne. Swifties, so werden ihre Fans bezeichnet, schreien die Textzeile «Fuck the Patriarchy» traditionell während des Konzerts lautstark mit.

Taylor Swift hat den Ausruf «Fuck the Patriarchy» jedoch nicht erfunden. Er ist immer wieder auf Transparenten bei Kundgebungen zur Geschlechtergleichheit zu sehen und gilt als eine Parole in der feministischen Bewegung.