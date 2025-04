Seit der Amtsübernahme von Donald Trump kaufen immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner Luxusimmobilien im Sawiris-Resort in Andermatt.

Seit Anfang Jahr gab es zudem über 1000 Anfragen von US-Investoren für Immobilien in Andermatt.

US-Präsident Donald Trump scheint einen grossen Einfluss auf das Tourismusresort von Samih Sawiris zu haben. Das berichtet die Zeitung «Financial Times». Von Anfang Jahr bis zum 10. April 2025 haben Personen aus den USA Käufe oder Anzahlungen für Immobilien im Wert von 14.2 Millionen Franken getätigt – das sei fast doppelt so viel wie im gesamten Vorjahr.

Auch die Zahl der Anfragen sei in die Höhe geschnellt: In den ersten Monaten dieses Jahres hätten neu gebaute Wohnungen über 1260 Anfragen aus Amerika verzeichnet – deutlich mehr als in anderen Jahren, so das US-Medium weiter.

Ein Drittel der diesjährigen Verkäufe und Reservierungen sei in der Woche vor Ostern erfolgt, als die von der Trump-Administration verhängten Handelszölle die Finanzmärkte in Aufruhr versetzten.

Boom wird laut Resortbetreiber anhalten

Andermatt Swiss Alps (ASA) bestätigt auf Anfrage von SRF die Zahlen. «Die Unsicherheit an der Börse ist ein Grund für die hohe Nachfrage», schreibt Russell Collins, Chief Commercial Officer Real Estate der ASA. Die ASA ist für den Bau, den Verkauf und den Betrieb von Apartmentgebäuden und Villen im Tourismusresort zuständig.

Aber auch die Partnerschaft mit Vail Resorts spielt eine wichtige Rolle. Das amerikanische Unternehmen erwarb 2022 eine Mehrheitsbeteiligung am Skigebiet in Andermatt. Seither sei das Interesse amerikanischer Touristinnen und Touristen gestiegen.

Legende: Seit 2022 ist Vail Resorts für den Betrieb des Skigebiets in Andermatt zuständig. SRF / Sämi Studer

Viele Amerikanerinnen und Amerikaner hätten dank Vail Resorts Andermatt für sich entdeckt. «Aus begeisterten Gästen kann sehr schnell ein Eigentümer oder eine Eigentümerin einer Immobilie werden», so Russell Collins.

Der diesjährige Anstieg der US-Nachfrage sei aber dennoch ein «klarer Ausreisser». Die Entwicklung in den USA werde den Trend bei Amerikanerinnen und Amerikanern, eine sichere Anlage für ihr Geld zu finden, unterstützen.

