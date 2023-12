Unbekannte haben mutwillig mehrfach Glasfaserkabel in Rheinfelden (AG) durchgeschnitten. Ein Augenschein vor Ort.

Sabotage in Rheinfelden

Es ist eine Geschichte, die zu reden gibt. Um Weihnachten haben Unbekannte mehrfach Glasfaserkabel in Rheinfelden durchgeschnitten. Mit viel krimineller Energie, wie Kantonspolizei, Betreiberfirma und Fachleute sagen. Von den Internet- und Telefonie-Ausfällen waren Privathaushalte und Gewerbebetriebe betroffen. Improvisieren war gefragt, wie ein Besuch in Rheinfelden zeigt.

1 / 3 Legende: Mehr als ein Lausbubenstreich: Polizei, Betreiberfirma und Fachleute gehen davon aus, dass hier eine Täterschaft mit krimineller Energie am Werk war. zvg/ImproWare AG 2 / 3 Legende: Glasfaserkabel in Rheinfelden: Man müsse Verschalungen und Schrauben lockern und spezielles Werkzeug zur Hand haben, sagen ImproWare AG und die Swisscom, die ein grosses Glasfasernetz in der Schweiz betreibt. zvg/ImproWare AG 3 / 3 Legende: Für die Reparaturarbeiten mussten auch externe Firmen beigezogen werden. zvg/ImproWare AG

Seit Freitagmorgen funktionieren Internet und TV in Rheinfelden wieder, heisst es bei der Betreiberfirma ImproWare AG auf Anfrage. Trotzdem hinterlassen die vergangenen Tage bei den Einwohnerinnen und Einwohnern Spuren.

Was ist, wenn es wieder passiert? Als die Kabel das erste Mal repariert waren, wurden sie am nächsten Tag erneut durchtrennt. Ohne Fernsehsendungen zu leben, ist möglich. Was aber heisst ein Internetausfall für Firmen?

Unverständnis und Aufwand

In Rheinfelden wohnen fast 14'000 Einwohnende. Nicht alle waren von den Internetausfällen betroffen. Rund 4000 Kabelnetzkundinnen und –kunden mussten sich gedulden, andere wiederum hatten Glück. Das Reisebüro in der Stadt war nicht betroffen, auch ein Hotel winkt ab.

Aber es gibt auch jene, die kein Glück hatten, zum Beispiel Roger Zimmermann, Geschäftsführer der RZ Möbeldesign Schreinerei in Rheinfelden. Zimmermann war von allen drei Internetausfällen betroffen. «Es war mühsam», erzählt er. Zimmermann hat als Handwerker alle Büroarbeiten absichtlich auf Ende Jahr verlegt. Er hat sich extra ein paar Tage dafür freigenommen.

Das bringt niemandem einen Vorteil. Ich verstehe es nicht.

Die Situation sei ärgerlich, aber verkraftbar, sagt Roger Zimmermann. Er wusste sich mit einer Notlösung zu helfen. Er kaufte einen Router und konnte mit einer zweiten SIM-Karte via Mobilfunk eine Internetverbindung herstellen. Und trotzdem: «Das Ganze bringt niemandem einen Vorteil. Ich verstehe den Sabotageakt nicht.»

Die Backup-Lösung werde er für seine Schreinerei behalten, trotzdem hoffe er, dass es nicht mehr vorkommt und das Internet wie gewohnt läuft.

Chronologie der zerstörten Glasfaserkabel Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die zerschnittenen Kabel in Rheinfelden. Der Schaden ist gross, die Polizei ermittelt. Keystone/Sina Schuldt Sommer 2023: Die Vorfälle im Dezember seien Einzelfälle, sagen diverse Experten auf Anfrage von SRF. Erstmals sei so etwas im Sommer 2023, ebenfalls in Rheinfelden, passiert, sagt die Betreiberfirma ImproWare AG.

23. Dezember, kurz vor Mitternacht: Mehrere Glasfaserbündel in Rheinfelden (AG) zerschnitten. 600 Kundinnen und Kunden betroffen.

Kundinnen und Kunden betroffen. 25. Dezember, vor 23 Uhr: Glasfaserkabel in Riehen (BS) mit brennenden Gegenständen zerstört. 100 Betroffene.

Betroffene. 26. Dezember, kurz vor 13 Uhr: Glasfaserkabel an zweitem Standort in Rheinfelden zerstört. 3400 betroffene Kabelnetzkunden.

betroffene Kabelnetzkunden. 28. Dezember, vor 1 Uhr morgens: Die frisch reparierten Glasfaserkabel in Rheinfelden wurden erneut durchgeschnitten. 4000 Betroffene.

Betroffene. Die Kabel wurden repariert. Ab 29. Dezember laufen Internet und TV wieder, sagt die ImproWare AG auf Anfrage und auf der Produktewebsite breitband.ch.

Auch von den Ausfällen betroffen war die Regionalpolizei Unteres Fricktal mit Sitz in Rheinfelden. Sie konnte trotzdem ihrer Arbeit nachgehen. Folgen hatten die Vorfälle für den Chef der Regionalpolizei. Er hat in der Nacht auf den 29. Dezember gleich selbst die Kabelstandorte überwacht, sagte er gegenüber SRF.

Legende: Der Posten der Regionalpolizei Unteres Fricktal. Auch hier waren die Internet- und Telefonausfälle spürbar. SRF/Karin Zimmermann

Auch eine Klinik war betroffen, heisst es bei der Stadt Rheinfelden. Die schweizweit bekannte Reha-Klinik Rheinfelden und das Gesundheitszentrum Fricktal hatten aber keine Ausfälle, heisst es dort auf Anfrage.

1 / 2 Legende: Gelbe Holzbretter: Nun werden die Glasfaserstandorte in Rheinfelden gesichert, damit der Zugriff schwieriger wird. SRF/Bähram Alagheband 2 / 2 Legende: Im neuen Jahr sind dann weitere, fixe Montagen geplant, sagen die Verantwortlichen. SRF/Karin Zimmermann

Die Stadt Rheinfelden hat als Besitzerin der Glasfaserkabel Massnahmen treffen lassen, damit die Kabel nicht gut zugänglich sind. Gelbe Holzbretter sind an den betroffenen Glasfaserstandorten montiert. Im neuen Jahr seien längerfristige Montagen geplant.

Die Polizei patrouilliert vermehrt in der Region. Über den Stand der Ermittlungen oder ein mögliches Motiv könne man noch nichts sagen, sagte die Kantonspolizei gegenüber SRF.