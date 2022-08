Die Schweiz hat weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Verboten wird, Gold aus Russland zu kaufen, einzuführen oder zu transportieren.

Der Bundesrat übernimmt damit die neusten Sanktionen der EU.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Gütern sind neu ebenfalls verboten. Die Massnahmen sollen am Mittwoch um 18.00 Uhr in Kraft treten, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mitteilte. Die EU hatte das Importverbot bereits am 21. Juli beschlossen.

Legende: Der Bundesrat übernimmt die neusten Sanktionen der EU im Bereich von Gold und Golderzeugnissen. Keystone / Martin Ruetschi

Vermögenssperre gegen Sberbank

Neu hat der Bundesrat zudem mit der Sberbank die grösste russische Bank mit einer Vermögenssperre und dem Bereitstellungsverbot belegt.

Bereits am vergangenen Freitag setzte das WBF gemäss den Angaben 54 Personen und 9 Organisationen und Entitäten neu auf die Sanktionsliste. Die Liste deckt sich damit vollständig mit jener der EU.