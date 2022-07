Während der Westen seine Exporte nach Russland kappt, könnte in einigen Bereichen der Wirtschaftsriese China in die Bresche springen. Tatsächlich sind etwa chinesische Autohersteller in Russland präsent. Sie stellen aber nur geringe Zahlen an Fahrzeugen her, wie Wirtschaftsexperte Kluge ausführt. Er rechnet zwar damit, dass China seine Präsenz in Russland ausbauen wird. «Es wird aber die europäischen Hersteller nicht ersetzen können.»

Zudem sei China in der Vergangenheit gar nicht besonders stark durch Investitionen in Russland präsent gewesen, sondern durch Exporte. «Es ist vielmehr im Interesse der chinesischen Wirtschaft, dass man zuhause herstellt und dann exportiert.» Der Aufbau und die Übernahme von Produktionsanlagen in Russland seien dagegen wenig attraktiv. «Ich rechne aber trotzdem damit, dass chinesische Unternehmen die Lücken opportunistisch füllen werden, die westliche Unternehmen in Russland hinterlassen.»

Allerdings werde China auch darauf achten, sich westliche Märkte nicht zu verbauen, indem es zu eng mit Russland kooperiert. Dazu kommt: Auch China hat starke Abhängigkeiten vom Westen und ist laut Kluge nicht in der Lage, dessen Produkte in Russland vollumfänglich zu ersetzen.