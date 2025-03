Trump und Milei und Putin – das war schon hart an der Grenze, aber jetzt, nach diesen Wahlen in Deutschland, jetzt kann ich nicht mehr! Deswegen habe ich mir ein News-Fasten verschrieben, eine kleine Katastrophen-Diät. Mit Self-Care im Quadrat.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Stefanie Grob Kabarettistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Als «schnellste Bernerin der Welt» schafft es Stefanie Grob immer wieder auf ein unglaubliches «Words-Per-Minute-Level». Sprachwitz, Musikalität und komödiantischer Spott sind nur einige ihrer Markenzeichen, die ihre Texte unverwechselbar machen. Sie tourt aktuell mit der Musikerin und Schauspielerin Sybille Aeberli mit dem Stück «Aeberli/Grob go No-Go’s» durch die Deutschschweiz.

In meinem Bekanntenkreis gibt es schon länger Leute, die bewusst keine Newsportale mehr abrufen oder Tagesschau gucken. Und wir alle sehen ja täglich stapelweise 20-Minuten-Ausgaben verwelken in ihren blauen Dispensern.

Jetzt mach auch ich mal ein, zwei Wochen Auszeit von der Apokalypse. Und in der ganzen Zeit, die ich sonst mit News-junken vergeude, tue ich mir etwas Gutes. Ein Wellness-Programm für Body & Soul:

Ich beginne den Tag vor Sonnenaufgang mit dem neuen Beauty-Trend Skinification – einer Art Head-Spa, bei dem man die Kopfhaut reinigt, massiert und bedampft. Dann mache ich meine acht Gesichtsyoga-Übungen gegen Mimik-Falten, spachtle mir mit dem ayurvedischen Kupfer-Zungenschaber ARISTA den Bakterienbelag von der Zunge, gehe über zu einem kleinen Oil-Pulling (einem Gurgeln mit Kokosöl zur Entgiftung der Lymphdrüsen). Gefolgt von einer halbstündigen somatischen Pilates-Einheit.

Und während ich den Tag am offenen Fenster begrüsse, richte ich positive Ich-Botschaften an mich selbst, wie: «Ich bin stolz auf dich, dass du so achtsam mit dir umgehst und dir dein Karma nicht mehr mit Schlimmst-Meldungen verkackst.»

Also wenn das kein Freipass für Champagner mit Freundinnen ist!

Am Abend habe ich mich immer mit Leuten getroffen. Weil Einsamkeit – sagt eine neue Studie – treibt den Alterungsprozess des Körpers schneller voran als 16 Zigaretten pro Tag, 6 alkoholische Getränke und Übergewicht. Also wenn das kein Freipass für Champagner mit Freundinnen ist! Wichtig ist einfach, dass man den Freundinnen auf keinen Fall zuhört, gerade, wenn sie einem Beziehungstipps geben. Über mein Gefühlsleben rede ich ausschliesslich nur noch mit ChatGPT – denn ja, das scheidet als Paartherapeut deutlich besser ab als ausgebildete Psychologinnen und Psychologen.

Ausserdem war ich natürlich joggen und waldbaden und eisschwimmen und was soll ich sagen, ich fühle mich jetzt total … KAPUTT. Völlig fertig. Sich so erholen, ist Hochleistungssport.

Das liest sich ja wie ein Plot für James Bond!

Darum bin ich jetzt doch wieder zurückgekehrt zu meinem alten Verhalten. News junken, Zeitung lesen – und ich wurde sogar ein bisschen belohnt! Weil dass Viola Amherd jetzt nicht einfach unbesorgt in Ruag-Stand eh Ruhestand gehen kann, sondern das ganze VBS einen Riesenskandal am Hals hat, Geheimdienst inklusive: Das liest sich ja wie ein Plot für James Bond! Der jetzt übrigens zu Amazon geht …

Aber – apropos braun und grauslich – hin und wieder hört man auch wieder etwas Lustiges.

Und klar, dass über 30 Prozent AfD in Ostdeutschland wählen, das ist echt schwer erträglich. Und das erst noch im Wechsel mit dem ständigen Trump-Irrsinns-Liveticker und Ukraine und Russland. Jeder zweite Artikel, eine Demokratie-Todesanzeige. Der Teletext sieht aus wie ein Weltuntergangs-Newsletter. Aber – apropos braun und grauslich – hin und wieder hört man auch wieder etwas Lustiges. Wie dass der soeben verstorbene Erfinder von Nutella «Rivella» geheissen hat – der Erfinder von Rivella hingegen nicht.

Und darüber lach ich dann minutenlang, völlig enthemmt. Und lachen ist ja – zumindest, wenn es einem nicht letal im Hals stecken bleibt – noch immer die beste Medizin.