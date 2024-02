Ab März fahren mehr Züge durch den Gotthard-Basistunnel.

Neu werden sieben weitere Personenzüge jeweils am Wochenende, zusätzlich zu den bisher 31 Zügen, verkehren.

Zudem fährt ab dem 25. März von Montag bis Freitag ein früher Zug aus dem Tessin.

An Ostern, Mitte April, fahren ebenfalls mehr Züge, wie die SBB mitteilt. Ab dem 2. März fahren neu 38 Reisezüge pro Wochenende durch den Gotthard-Basistunnel. Es verkehren zusätzlich drei Züge am Samstagmorgen von Norden nach Süden und vier ab Sonntagnachmittag von Süden nach Norden.

Dadurch können 4300 zusätzliche Sitzplätze angeboten werden. Ab dem 25. März verkehrt von Montag bis Freitag zudem jeweils ein Frühzug vom Tessin Richtung Deutschschweiz. In Arth-Goldau bestehen Anschlüsse nach Zug und Zürich. Dank des Frühzugs gelangen Tessiner Pendlerinnen und Pendler am Morgen etwa eine Stunde schneller in die Deutschschweiz.

Legende: Ab März werden mehr Züge durch die Oströhre des Gotthard-Basistunnels in Richtung Süden fahren. KEYSTONE/Urs Flueeler

An Ostern setzt die SBB zwischen Gründonnerstag und Ostermontag 49 Zusatzzüge mit rund 49'000 zusätzlichen Sitzplätzen auf der Gotthardachse ein. Ein Grossteil der Zusatzzüge verkehrt durch den Gotthard-Basistunnel.

Normalbetrieb durch den Basistunnel im September 2024

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember war ursprünglich vorgesehen gewesen, den Halbstundentakt durch den Gotthard-Basistunnel einzuführen. Wegen des Unfalls im Tunnel im August verzögert sich diese Neuerung. Allerdings verlaufen die Reparaturarbeiten im Gotthard-Basistunnel laut SBB planmässig.

Neben den Arbeiten an der Fahrbahn wurden die beiden Schnellfahrweichen in der Multifunktionsstelle Faido ersetzt, wie es weiter hiesst. Die SBB geht davon aus, dass der Normalbetrieb durch den Basistunnel im September 2024 wiederaufgenommen werden kann.