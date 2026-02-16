In Goppenstein im Kanton Wallis ist um circa 7 Uhr aufgrund einer Lawine ein Zug entgleist.

Die Rettungskräfte haben rund 30 Passagiere evakuiert. Wenige wurden verletzt.

Die Bahnlinie zwischen Brig und Goppenstein, sowie der Autoverlad sind eingeschränkt.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt gegenüber SRF, dass der Einsatz laufe. Zwei Ambulanzen, sowie ein Helikopter und acht Rettungsspezialisten waren vor Ort. Laut Polizei habe es bei der Entgleisung «wenige Verletzte» gegeben. Von den rund 30 Passagieren wurden alle evakuiert.

Der Vorfall ereignete sich im Stockgraben-Tunnel zwischen Goppenstein und Hohtenn hinter dem Lötschbergtunnel. Bei dem betroffenen Zug handelt es sich um einen RegioExpress, der um 6:12 Uhr in Spiez abgefahren war.

Die SBB und die BLS teilen ihrerseits mit, dass es es zwischen Goppenstein und Brig einen Unterbruch gibt. «Der Grund dafür ist eine Lawine», schreibt die SBB auf ihrer Website.

Die Einschränkung dauere bis mindestens Dienstagmorgen um 4 Uhr, heisst es weiter. Auch der Autoverlad bei Goppenstein sei wegen eines Naturereignisses eingeschränkt, schreibt die BLS. Es sei mit Verspätungen und Wartezeiten zu rechnen. Die Einschränkung dauere voraussichtlich bis etwa 22:40 Uhr.

Die Nationalstrasse sei im Moment noch offen, sagt Lukas Studer, Mediensprecher des Astra. «Wir beobachten die Situation», meint er. Zusätzlich weist er darauf hin, dass die Sprengungen mit dem Helikopter gemacht werde müssen, was aufgrund des Wetters schwierig sei.

Neuschnee und Sturm haben im Wallis viel Triebschnee zur Folge. Im Neu- und Triebschnee können Lawinen leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen, hiess es im aktuellen Bulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Werden tiefere Schneeschichten mitgerissen, können sie sehr gross werden.