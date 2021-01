Der Bundesrat hat am Mittwoch schärfere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Beispielsweise bleiben Restaurants sowie Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen bis Ende Februar geschlossen, Einkaufsläden und Märkte werden geschlossen.

Gesundheitsminister Alain Berset über die Notwendigkeit der Massnahmen und warum die Schweiz mit diesen für eine dritte Welle gewappnet sein könnte.

Alain Berset Bundesrat Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der 48-jährige Sozialdemokrat leitet seit 2012 das Departement des Innern (EDI) und war 2018 Bundespräsident. Zuvor war er als Ständerat für den Kanton Freiburg tätig und übte dort 2008/2009 das Amt als Ständeratspräsident aus.

SRF News: Wir haben heute den Tag mit den wenigsten Ansteckungen und den wenigsten Todesfällen seit langer Zeit. Sie verkünden aber gleichzeitig die schärfsten Massnahmen seit langer Zeit. Warum?

Alain Berset: Weil wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber der ersten und zweiten Welle. Wir sehen nun, dass diese Variante, die aus Grossbritannien kommt, viel ansteckender ist. Wir haben aktuell in der Schweiz genau diejenige Situation, welche Grossbritannien Anfang Dezember hatte. Und dieser Wissensvorsprung sollte es uns erlauben, eine dritte Welle im Griff zu haben.

Bisher gibt es in der Schweiz aber erst ungefähr 150 oder 200 Fälle von der neuen Variante.

Wir haben bereits mehr, und die Anzahl verdoppelt sich jede Woche. Die Frage ist nicht, ob wir Massnahmen treffen sollten. Die Frage ist nur, wann. Eher jetzt mit weniger grossen Konsequenzen, oder später in der Eile mit viel gravierenderen Konsequenzen? Niemand ist schuld an dieser Situation. Die Restaurants nicht, die Läden nicht, auch die Kultur und die Freizeit nicht. Aber wir müssen die Kontakte reduzieren. Und deswegen haben wir gleichzeitig eine sehr starke Erweiterung der unterstützenden Massnahmen für die Wirtschaft beschlossen.

Die Kantone haben sich aber gegen die Homeoffice-Pflicht und gegen die Ladenschliessungen ausgesprochen.

Die Entwicklung der letzten Tage war im Moment der Vernehmlassung noch nicht bekannt. Die Situation ändert sich jeden Tag. Der Bundesrat ist da, um Entscheide zu treffen, um das Land zu schützen, und um den Schaden für die Wirtschaft, die Gesellschaft und für die Gesundheit zu minimieren.

Diese neue ansteckendere Virus-Variante ist für uns eine Gefahr.

Wir sind der tiefen Überzeugung, dass jetzt der richtige Moment ist zum Handeln. Was würden Sie sagen, wenn wir in sechs Wochen sehen: Okay, jetzt ist eine brutale dritte Welle da?

Bisher hat der Bundesrat immer erst gehandelt, wenn die Notwendigkeit absolut unbestritten war. Jetzt, und das ist ein Strategiewechsel, reagieren Sie, bevor die Notwendigkeit ganz offensichtlich ist.

Wir haben zum ersten Mal in dieser Pandemie einen Informationsvorsprung, der uns erlaubt, im richtigen Moment zu handeln. Diese neue ansteckendere Variante ist für uns eine Gefahr. Man sieht in Grossbritannien, in Irland, in Spanien und in Portugal, was sie auslösen kann. Die Zahlen explodieren, das können wir uns auf diesem Niveau nicht erlauben. Es würde auch die Impfkampagne in Gefahr bringen.

Was ist der Unterschied von dem, was wir ab nächsten Montag erleben, und einem Shutdown wie im Frühling?

Die Schweiz funktioniert weiter. Man kann weiter im Homeoffice arbeiten. Man kann weiterhin den ÖV benutzen, aber bitte nur, wenn es notwendig ist. Man kann nicht mehr so viele Leute treffen. Die Reduktion auf fünf Personen ist bereits eine einschneidende Massnahme.

Die SVP hat geschrieben: «Berset will mit dem zweiten Lockdown vom eigenen Versagen ablenken.» Was sagen Sie dazu?

Der Bundesrat entscheidet als Gremium. Wir regieren die Schweiz. Wir versuchen das mit unserem Gewissen, mit unserer Erfahrung zu tun. Wir machen das als Team. Wir wollen einen guten Weg finden, mit einer guten Impfung, und wollen nicht zögern, um dann allenfalls schwerwiegende Folgen zu haben.

Das Gespräch führte Urs Leuthard.

Das hat der Bundesrat am 13. Januar kommuniziert Öffentliche Veranstaltungen Massnahmenverlängerung Kulturbetriebe Freizeiteinrichtungen Restaurants Sportanlagen Bleiben geschlossen: Maskenpflicht am Arbeitsplatz bei mehr als einer Person im gleichen Raum Treffen im öffentlichen Raum mit max. 5 Personen Massnahmenverschärfung ab 18. Januar Homeoffice-Pflicht wo möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar Läden mit Waren des nicht-täglichen Bedarfs werden geschlossen Erhöhter Schutz besonders gefährdeter Personen (Recht auf Homeoffice, gleichwertigen Schutz oder Beurlaubung) Private Treffen mit max. 5 Personen (inkl. Kinder) Empfehlung: aus max. 2 Haushalten Quelle: Bundesrat, 13.01.21