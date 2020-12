Nacht für Nacht war S. W. mit seinem Lastwagen für die Transportfirma Saviva, einer Tochterfirma der Migros, unterwegs. Er transportierte vom Hauptsitz in Regensdorf (ZH) Lebensmittel in Restaurants, Altersheime und Spitäler. Von Landquart (GR) bis Genf (GE). Der Chauffeur klagt an: Einige Touren, die sie hätten fahren müssen, seien nicht machbar gewesen. Ausser man habe bewusst gegen die Chauffeurverordnung ARV verstossen. Nur so hätten sie den vorgegebenen Zeitplan einhalten können, sagt er.

Wir haben keine Kenntnisse von solchen widerrechtlichen Vorgängen.

In der Pause weiterarbeiten

Konkret: Regelmässig hätten sie den Fahrtenschreiber ausgetrickst. Nach 4,5 Stunden Lenkzeit müssen LKW-Chauffeure jeweils eine Pause von 45 Minuten einlegen. «Pause heisst ruhen. In der Pausenzeit dürfen wir nicht einmal das Lenkrad reinigen», erzählt der Chaffeur. Doch während der Pausen habe er regelmässig seinen LKW be- oder ausgeladen und somit weitergearbeitet. «Dann sass ich wieder in den Lastwagen. Der Zähler war wieder auf null und ich durfte wieder viereinhalb Stunden fahren». Saviva schreibt «Kassensturz»: «Wir haben keine Kenntnisse von solchen widerrechtlichen Vorgängen».

Wenn wirklich so gearbeitet wird, wie da beauftragt, dann verstösst dies gegen das Gesetz.

Dienstpläne ohne Pausen

«Kassensturz» werden interne Unterlagen zugespielt. Es sind Dienst- und Fahrpläne für Chauffeure von Saviva. Minutiös wird darin vorgegeben wann und wo der Chauffeur welches Material auf- und abladen muss. Einige Touren sind lang, insbesondere die Touren in der Nacht. Auffallend: Bei keiner einzigen Tour sind Pausen eingetragen. «Wenn wirklich so gearbeitet wird, wie da beauftragt, dann verstösst dies gegen das Gesetz», sagt Roman Küenzler von der Gewerkschaft Unia.

Gewerkschafter Roman Künzler ist sehr erstaunt, dass die Migros nicht aktiver überprüft ob alle Regeln eingehalten werden.

«Kassensturz» zeigt S.W. die Dienstpläne. Er bestätigt nach diesen Plänen gearbeitet zu haben. Nicht selten sei er mehrere Stunden länger unterwegs gewesen als geplant. Dies belegen seine Zeitrapporte, welche er «Kassensturz» offenlegt.

Die Migros-Tochter Saviva betont, dass sich für die Chauffeure jeder Tag anders gestalte. Deshalb seien die Pausen in den Dienstplänen nicht fest aufgeführt. «Unsere Chauffeure haben die klare Anweisung die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Sie werden regelmässig zum Thema Chauffeurverordnung ARV geschult ‹…›. Die Vorgaben und Gesetze sind dabei klar: Pausenzeiten müssen eingehalten werden», schreibt Saviva.

Service Ihre Rechte am Arbeitsplatz

Keine Nachtzulagen

S. W. erzählt, dass dies nicht alles sei. Saviva habe im Frühling den Chauffeuren sämtliche Nachtzulagen gestrichen und Spesenentschädigungen gestrichen. Für S. W. bedeutete dies konkret: 1000 Franken weniger Lohn pro Monat. Man habe bei einigen Chauffeuren Anfang 2020 eine Änderungskündigung umgesetzt, schreibt Saviva «Kassensturz»: «Diese Anpassungen wurden alle gesetzeskonform umgesetzt. Alle Fristen wurden eingehalten und es gab keine Lohnkürzungen.»

Inzwischen arbeitet S. W. nicht mehr für Saviva.