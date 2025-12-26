Kein Weihnachten ohne Schnee: In vielen Köpfen gehört Schnee einfach zu den Festtagen dazu. Früher gab es im Flachland mehr weisse Weihnachten als heute, so die landläufige Meinung.

Eine Umfrage von SRF News in Zürich bestätigt diese Wahrnehmung: «Ich bin hier aufgewachsen und kann mich an viele weisse Weihnachten erinnern», sagt beispielsweise Samuel Näpfer.

Claudia Brändle aus Auslikon sagt: «Ich habe das Gefühl, es gibt heute weniger weisse Weihnachten als früher.»

Wenn die Erinnerung trügt

SRF-Meteorologin Stephanie Westerhuis sagt dazu: «In den letzten 100 Jahren gab es im Durchschnitt im Flachland etwa jedes dritte oder vierte Jahr weisse Weihnachtstage. Grüne Weihnachtstage gehörten also auch dazu.»

Der Eindruck, dass es früher viel mehr Schnee hatte, der täusche also etwas, so Westerhuis.

Legende: Das Gefühl, dass es früher öfter weisse Weihnachten gab, täuscht, sagt die Meteorologin. Keystone / Lukas Lehmann (Archiv)

Weisse Weihnachten im Flachland sind also nicht viel mehr als ein weisses Märchen.

Tatsächlich ist es seit Messbeginn über die Weihnachtstage im Schweizer Flachland im Durchschnitt häufiger grün als weiss.

In Zukunft wird es wohl noch häufiger grüne Weihnachten geben, sagt Meteorologin Westerhuis: «Die Klimaszenarien für die Schweiz zeigen, dass es im Winter zwar mehr Niederschlag geben wird. Aber gleichzeitig wird es deutlich wärmer, der Anteil an Schnee nimmt halt massiv ab. Also unter dem Strich wird es noch weniger weisse Weihnachten geben.»

Legende: Kein Weihnachten ohne Schnee: In vielen Köpfen gehört Schnee einfach zu den Festtagen dazu. AP Photo / Winfried Rothermel (Archiv)

Weisse Weihnachten waren im Schweizer Flachland noch nie die Regel und werden es auch nie werden.