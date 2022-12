Felix Blumer Meteorologe, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Blumer ist seit 1994 Meteorologe und arbeitet seit 2004 bei SRF Meteo.

SRF News: Kommt jetzt der grosse Schnee?

Felix Blumer: Nein, vielerorts fallen zwar Schneeflocken bis ins Flachland, aber der grosse Schnee wird es nicht sein. Am Sonntag und Montag wird es sehr kalt, und die Temperaturen bleiben den ganzen Tag unter null Grad.

Kommt es dann zu Niederschlag, wird Schnee fallen. Aber für 90 bis 95 Prozent der Leute im Flachland wird es grün bleiben. Vielleicht sehen sie ein paar Schneeflocken.

In Deutschland werden auf das Wochenende grosse Schneefälle erwartet. In der Schweiz wird das Tief Birgit demzufolge für kein Schnee-Chaos sorgen?

Nein, bei uns erwarten wir kein Schnee-Chaos. Das ist ein Phänomen in Deutschland und zum Teil in Osteuropa. Das Tief Birgit wird vor allem in Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien und Teilen des Balkans für viel Schnee sorgen.

Mit wie viel Schnee ist denn in der Schweiz zu rechnen?

Am Freitag schneit es im Westen am meisten, hier kann es bis 10 Zentimeter Neuschnee geben. Dabei sind am Morgen auch Verkehrsbehinderungen möglich. Am Wochenende kommen im Flachland unterhalb von 600 Meter teilweise nochmals bis zu 5 Zentimeter Schnee dazu. Dieser wird an den meisten Orten bis am Mittwoch liegen bleiben.

Ab dem Sonntag fällt das Thermometer unter null Grad und wir sprechen von einem Eistag.

In den Bergen fallen am Freitag 5 bis 30 Zentimeter Neuschnee. Dass bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen, wird vor allem oberhalb von 1500 Metern Richtung Westen der Fall sein. Das heisst in den westlichen Alpen, in den Waadtländer Alpen, im Berner Oberland und zum Teil auch im Wallis. Wie weiter man nach Osten geht, desto weniger Schnee wird fallen.

Werden gewisse Städte oder Regionen in der Schweiz vom Schnee ganz verschont?

Am Freitag wird es sicher Richtung östliches Mittelland teilweise trocken bleiben, also in der Umgebung von Zürich, Frauenfeld und dem Bodensee. Dort ist die Chance relativ gross, dass es weder zu Regen noch zu Schnee kommen wird. In Graubünden wird es am Morgen kurz ein bisschen Niederschlag geben. Aber lange Zeit ist es auch dort trocken.

Wie kalt wird es in den nächsten Tagen?

Anfang Wochenende liegen die Temperaturen um die zwei Grad. Ab dem Sonntag fällt das Thermometer unter null Grad und wir sprechen von einem Eistag. Noch nicht überall im Flachland, aber im östlichen Mittelland sind die Temperaturen dann den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt.

Im Gegensatz zu anderen Jahren könnte dieses Jahr weisse Weihnachten möglich sein.

Am Montag und Dienstag gibt es verbreitete Eistage im Mittelland. Ob dann am Mittwoch vom Westen her wieder wärmere Luft kommt, ist noch unklar.

Und Garten oder Balkon: Wie sollen wir den vor der Kälte schützen?

Spätestens jetzt sollte man die Pflanzen in die Wohnung nehmen. Denn in der Nacht fällt das Thermometer in den nächsten Tagen unter null Grad. Auch die Wasserfassungen sollte man leeren, damit es keine Gefrierschäden gibt.

Ab Montagmorgen kann es im Flachland zu Tiefstwerten um minus vier bis minus acht Grad in der Nacht kommen. In einer exponierten Lage könnte es auch minus zehn Grad werden. Deshalb sollte man auch den Wasserhahn entleeren. Da kann man sich aber noch bis am Sonntag Zeit lassen.

Die wichtigste Frage zum Schluss: Gibt es in der Schweiz weisse Weihnachten?

Abschliessend kann man das nie zu 100 Prozent sagen. Wir befinden uns vierzehn Tage vor Weihnachten. Aber im Gegensatz zu anderen Jahren könnte dieses Jahr weisse Weihnachten möglich sein.

In anderen Jahren konnten wir zu diesem Zeitpunkt schon sagen, dass es definitiv keine weisse Weihnachten geben wird – das ist dieses Jahr nicht der Fall.

Das Gespräch führte Cindy Schneeberger.