Ist ein Virus so weit verbreitet wie aktuell die Omikron-Variante, bremsen Quarantäne-Massnahmen das Infektionsgeschehen kaum. Deshalb will der Bundesrat die Quarantäne vermutlich bald abschaffen. In den Schulen hat diese Praxis schon Einzug gehalten. Immer mehr Kantone verzichten darauf, ganze Klassen in Quarantäne zu schicken.

«Ein Stück Normalität zurück»

Ab heute Montag gibt es zum Beispiel im Kanton Bern keine Quarantäne mehr für ganze Schulklassen. Froh über diesen Regierungsentscheid ist der Verband der Berner Lehrerinnen und Lehrer.

«Es nimmt ein Stück Belastung raus und gibt den Schulen ein Stück Normalität, Ruhe und Stabilität zurück», sagt Stephan Wittwer, Co-Leiter von Bildung Bern. Denn die Belastung sei im Moment riesig, auch wegen der ständigen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht.

Als Kapitulation will er das nicht sehen, denn nun sei es einfach an der Zeit, auf die Klassenquarantäne zu verzichten. «Wir haben auch immer mehr Kinder, die genesen oder geimpft sind. Die waren dann kollektiv auch betroffen von den Fernunterrichtsphasen», so Wittwer.

Kantone vermeiden Quarantänen schon

Im Kanton Bern gilt nun, dass nur noch kranke Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben müssen. Beim Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz wird das Ende der Klassenquarantäne zwar auch als Erleichterung angesehen, doch Präsident Thomas Minder räumt ein: «Wenn jetzt einzelne Kantone Quarantäne-Massnahmen für Schulen aufheben, werden sicher die Diskussionen in den anderen Kantonen verstärkt stattfinden.»

Legende: Lehrerinnen und Lehrer sind froh, wenn sie nicht mehr vor leeren Rängen (fern-)unterrichten müssen. Keystone

Tatsächlich haben zahlreiche weitere Kantone in den vergangenen Wochen damit begonnen, Klassenquarantänen zu vermeiden – verschiedene Kantone in der Ostschweiz etwa. Oder sie verzichten ganz darauf. Sei es, weil die Schulen regelmässig testen, wie im Kanton Solothurn, oder weil in der Schule die Maske getragen werden muss, wie etwa in den Kantonen Zürich, Aargau, Graubünden, Luzern und Schwyz.

In den Schulen ist das Ende der Quarantäne also bereits eingeläutet. Und gemäss Aussagen von Bundesrat Alain Berset dürfte die Quarantäne schon bald für alle abgeschafft werden.