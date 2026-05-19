Der Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten soll in der Verfassung verankert werden.

Ein Komitee von Imkerinnen, Imkern, Naturfreunden und Parlamentsmitgliedern hat die Unterschriftensammlung für die Bienen-Initiative lanciert.

Bis am 19. November 2027 müssen für das Zustandekommen 100'000 gültige Unterschriften beisammen sein.

Die Bienen-Initiative verlangt von Bund und Kantonen, für die Sicherung der Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen durch Insekten zu sorgen und die dafür nötigen Ressourcen einzusetzen. Der Bund muss Vorgaben machen für eine angemessene Förderung der Bestände und die Vielfalt von Bienen und anderen einheimischen bestäubenden Insekten.

Legende: Das Komitee präsentiert in Bern die Argumente. Keystone/Anthony Anex

Der Bund muss die Kantone, die Gemeinden und die Wirtschaft bei ihren Leistungen zugunsten der Insekten unterstützen. Die Rede ist von Anreizen für das Bereitstellen, für den Unterhalt und für die Verbesserung von naturnahen Lebensräumen. Konkrete Vorgaben, wie das zu geschehen hat, enthält der Initiativtext nicht.

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