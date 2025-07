Die Forschenden von dänischen und britischen Universitäten haben verschiedene bestehende und neue Saatgutmischungen ausprobiert. Das Rennen machte ein Mix aus einheimischen und nicht einheimischen Arten.

Ein solcher Mix wuchs besser, blühte länger und bekam öfter Besuch von bestäubenden Insekten. Wichtig dabei: Invasive Pflanzen haben die Forscherinnen und Forscher ausgeschlossen. Also solche Pflanzen, die in diesen beiden Ländern nicht heimisch sind und andere Pflanzen verdrängen.

So kam ein Mix von elf heimischen und nicht-heimischen Pflanzen zusammen. Sieben dieser elf Blumenarten sind auch in der Schweiz heimisch. Laut neophyten-schweiz.ch sind sie in der Schweiz nicht als invasive Neophyten gelistet. Sie sind in der Bildstrecke nicht enthalten, da sie ein Risiko für heimische Wildpflanzen darstellen könnten.