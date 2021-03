«Die Schweigeminute ist ein politisches Ritual, das im frühen 20. Jahrhundert entstand und im Zusammenhang mit dem staatlich organisierten Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs seinen Durchbruch erlebte», schreibt Karsten Lichau im Buch «Sound des Jahrhunderts». Sie sei eine «Erfindung» des 20. Jahrhunderts, greife aber auch Praktiken aus älteren kulturellen Traditionen auf.

So etwa Gesten und Rituale in Königshäusern, Schulen oder Fabriken und im Militär. So gab es etwa während der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert bereits Schweigemärsche. Bei der Beisetzung des britischen Königs Edward VII. am 20. Mai 1910 oder dem Gedenken an die Opfer des Titanic-Untergangs im April 1912 wurde der Verkehr für mehrere Minuten respektive Stunden gestoppt.

Die erste Schweigeminute in der Form, die sich heute etabliert hat, fand am 9. Februar 1919 in den USA anlässlich der Trauerfeiern für den am 6. Januar verstorbenen Präsidenten Theodore Roosevelt statt. «Ihre wichtigsten Elemente sind das durch akustische Signale markierte Schweigen, die zumindest teilweise Unterbrechung von Verkehr und Produktion sowie das Stillstehen der Menschen im öffentlichen Raum während eines kurzen, wenige Minuten umfassenden und oft landesweit respektierten Moments», so Lichaus Definition.