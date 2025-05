Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Die Schweiz hat ihre Rolle im Krieg auf internationalen Druck hin mit der «Bergier-Kommission» aufgearbeitet. Jakob Tanner war Teil davon und ist überzeugt, dass die Reduit-Mentalität die Schweiz nicht weiterbringt.

Jakob Tanner Historiker Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jakob Tanner ist emeritierter Professor für neue Schweizer Geschichte. Der Wirtschaftshistoriker befasste sich etwa mit den wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu Nazideutschland. Zwischen 1996 und 2002 gehörte er der «Bergier-Kommission» an.

SRF News: Jakob Tanner – am 8. Mai 1945 dankte der Bundesrat den Soldaten, welche die Schweiz gegen Nazideutschland verteidigt haben. Begann damit die Idee der wehrhaften Schweiz?

Jakob Tanner: Es war eine grosse Erleichterung, ein Aufbruch. Man wusste um die Schattenseiten. Es gab den Spruch: «Die Schweizer arbeiten sechs Tage die Woche für Hitler und beten am Sonntag für den Sieg der Alliierten.» Es gab eine innenpolitische Auseinandersetzung, die aber geschlossen wurde – durch den Kalten Krieg und durch das Wirtschaftswachstum. Seither haben wir eine Verdrängung aller Zusammenhänge aus dem Zweiten Weltkrieg und das Bild der Schweiz mit ihrer Aktivdienstgeneration (Anm. d. Red: Auch Igel- oder Reduit-Mentalität genannt. Benannt nach der Alpenfestung Reduit, die nach 1940/1941 zentraler Teil der Schweizer Abwehrstrategie wurde).

Die «Bergier-Kommission» – ein Novum (1996–2001) Box aufklappen Box zuklappen In den 1990er-Jahren geriet die Schweiz und ihr Finanzplatz international unter Druck: In den USA wurden Sammelklagen eingereicht wegen der sogenannten nachrichtenlosen Vermögen auf Schweizer Bankkonten – Vermögen also von Opfern unter dem nationalsozialistischen Deutschland. Bundesrat und Parlament riefen in der Folge eine «Unabhängige Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg» ins Leben – auch weil die Politik um Forschungslücken zur Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wusste. Die Kommission arbeitete unter der Leitung von Jean-François Bergier, Professor der Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der ETH und der Uni Genf. Das Mandat der «Bergier-Kommission» nannte folgende Themen: Goldhandel und Devisengeschäfte der Schweizerischen Nationalbank und privater Banken

Vermögens- und Versicherungswerte, Kulturgüter, die in die Schweiz gelangt waren – der Opfer, der Täter und der Kollaborateure

Verflechtung schweizerischer Unternehmen mit der Wirtschaft von NS-Deutschland, mit Blick auf die Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern sowie auf die Übernahme deutscher Unternehmen («Arisierung»)

Schweizerische Flüchtlingspolitik

Wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen mit den Achsenmächten und mit den Alliierten

Nachkriegszeit: staatliche Massnahmen zur Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte Mit dem Schlussbericht veröffentlichte die Bergier-Kommission 2002 fast 30 Bände zu den verschiedenen Schwerpunktthemen. Für Forschung und für die Publikationen der Kommission sprach das Parlament insgesamt 22 Millionen Franken.

Wenn das Wissen da war, warum haben die Berichte über die Schweiz als Finanzdrehscheibe für Nazideutschland so eingeschlagen?

Es war bekannt, dass Bührle an die Deutschen lieferte und nicht in erster Linie an die Schweizer Armee. Dass es enge Geschäftsbeziehungen gab, dass Schweizer Unternehmer auch Tochtergesellschaften in Deutschland hatten, integriert in das Konzentrations- und Zwangsarbeitssystem. Über die Flüchtlingspolitik gab es eine Untersuchung zur Rolle der Bundesbehörden: der Ludwig Bericht, der 1957 schubladisiert wurde. Danach begann man abzustreiten, was man längst wusste.

Weshalb war das so?

Wegen des Kalten Kriegs. Es ging auf Kosten einer kulturellen Auseinandersetzung im Land, die ja durch 1968 einen gewaltigen Schub erhielt. Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre berichtete die Presse über die Goldtransaktionen. Ansätze waren da, aber es gab riesige unterbelichtete Bereiche. Das Mandat der Bergier-Kommission, die Ende 1996 eingesetzt wurde, zielte darauf ab. Nachhaltig.

Legende: Die zerfetzte Schweizerfahne der Schweizergesandtschaft aus Berlin (Juli 1945). Die Fahne wurde nach dem europäischen Kriegsende am 9. Mai 1945 von Deutschland über Moskau in die Schweiz gebracht. KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIVE

Gerade die Aktivdienstgeneration blickte kritisch auf die Bergier-Kommission. Woran machen Sie fest, dass die Arbeit der Kommission nachhaltig war?

An den Resultaten wie an ihrer Resonanz. (…) Mit der Bergier-Kommission ist Bewegung reingekommen, was die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg anbelangt. Sie macht es möglich, sich die Zukunft neu vorzustellen.

Die Sicht der Aktivdienstgeneration Box aufklappen Box zuklappen Als Reaktion auf die «Unabhängige Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg» schlossen sich Zeitzeugen zum «Arbeitskreis Gelebte Geschichte» AGG zusammen. Sie kritisierten, dass diese Stimme – die Stimmen der Zeitzeuginnen und der Aktivdienstgeneration – nicht in der Kommission vertreten waren, und veröffentlichten ihrerseits verschiedene Publikationen. Unter ihnen waren frühere Vertreter aus Armee, Wirtschaft und Verwaltung. Ende der Nullerjahre löste sich der Arbeitskreis wieder auf.

Wie meinen Sie das?

Wenn die Schweiz sich als Sonderfall sieht, der Profite macht mit allem, dann kann sie gut mit einem Reduit-Mythos leben. Wenn aber Friede, Freiheit, Sicherheit, Schutz von Menschenrechten eine europäische Aufgabe ist, muss sich die Schweiz neu orientieren. Es ist wichtig, zu sehen, wie (sie damals, …) enorme Schwierigkeiten hatte, sich auszurichten. Es gab Anpassungen: Dass man die Waffen liefert für den Aggressor, das Gold des Aggressors kauft, dass man die Flüchtlinge als Opfer des Aggressors an der Grenze zurückweist. Dass da Sachen passierten, die man nicht wiedergutmachen kann.

Das Gespräch führte Christine Wanner.