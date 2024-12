Der Nationalrat will, dass alle Nationalmannschaften das Schweizer Wappen auf ihren Trikots tragen dürfen. Hintergründe und Fakten rund um das weisse Kreuz auf rotem Grund.

Das will die Politik: Nationalrat Damian Müller hat in einem Vorstoss verlangt, dass alle Nationalmannschaften das Schweizer Wappen nutzen dürfen. Schliesslich dürften das auch einige Unternehmen wie Victorinox oder der Touring Club Schweiz TCS. Diese hätten eine Ausnahmebewilligung des Bundesrates gekriegt. Nach dem Ständerat hat sich nun auch der Nationalrat dafür ausgesprochen.

Die Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Seit 2017 darf nur noch die Eidgenossenschaft das Wappen nutzen. Unternehmen oder Vereine hatten jedoch die Möglichkeit, innert zwei Jahren eine Genehmigung für eine Weiterbenützung zu beantragen – wenn sie das Wappen seit 30 Jahren nutzten. Der Eishockeyverband verpasste jedoch eine entsprechende Frist. Diesen Herbst haben sich Swiss Ice Hockey und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum geeinigt, dass die Nationalmannschaft das Wappen bis Ende 2026 nutzen darf.

Der Bundesrat hat sich dagegen ausgesprochen: Die Regierung macht eine klare Unterscheidung zwischen dem Schweizerkreuz und dem Schweizerwappen: Das Schweizerkreuz einschliesslich der Schweizer Flagge (weisses Kreuz in rotem Quadrat) darf von allen verwendet werden, welche die Voraussetzungen zur Verwendung der Bezeichnung «Schweiz» erfüllen. Das Eishockeytrikot sei halt einfach kein offizielles Dokument, so Bundesrat Beat Jans.

00:45 Video Archiv: Jans: «Das Schweizer Wappen ist das Hoheitszeichen der Schweiz» Aus News-Clip vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Ursprung und Geschichte: Der Ursprung der roten Flagge mit dem weissen Kreuz geht auf die Schlacht bei Laupen im Kanton Bern im Jahr 1339 zurück. Um sich von den anderen Akteuren auf dem Schlachtfeld zu unterscheiden, hatten sich die Schweizer Soldaten ein weisses Kreuz auf ihr Kettenhemd genäht. Woher die Farbe Rot kommt, ist aber offenbar nicht klar. Einige meinen, es stamme von der damaligen Berner Fahne ab. Andere sagen, es verweise auf das Blut Jesus. Napoleon hatte dann kurzfristig noch andere Pläne für die Schweiz: Während der helvetischen Republik verordnete er der Schweiz eine Trikolore in den Farben Grün, Rot und Gelb.

Sieben Institutionen mit Schweizerwappen Box aufklappen Box zuklappen Neben Victorinox und TCS dürfen ... der Schweizer Alpenclub SAC,

der Schweizer Flugzeugeigner- und Pilotenverband AOPA,

der Schweizerische Turnverband STV,

die Swiss Polo Association,

und Swiss Snowsports ... das Schweizerwappen legal benützen, schreibt das IGE auf Anfrage.

Das Quadrat: Die Schweizer Flagge hat eine fast einzigartige Form: Ein Quadrat. Nur noch die Flagge des Vatikans ist ebenfalls ein Quadrat. Dies geht noch auf das Kriegswappen zurück. 1848 wurde die rote Flagge dann endgültig in der Verfassung festgeschriebenes Hoheitszeichen des Landes.

Legende: Auf dem Wasser gelten andere Regeln: Hochsee- und Binnenschiffe des Landes verwenden seit jeher eine Fahne mit den Abmessungen 2:3. KEYSTONE / ALEXANDRA WEY

Flagge, Fahnen und Wappen – was stimmt? Wappen, und um das ging es ja im Ursprungsstreit mit dem Eishockeyverband, sind schildförmige Zeichen. Nicht nur Staaten haben Wappen, auch viele Familien oder Personen kennen Wappen. In der Schweiz wird zudem der Begriff Fahne für Flagge verwendet. Die Schweizer Fahne darf denn auch nach Wappenschutzgesetz ohne Bewilligung genutzt werden, so macht es das Fussballnationalteam.

Unterschied Flagge und Wappen

1 / 2 Legende: Bundespräsidentin Viola Amherd (Zweite von links) und Nationalratspräsident Eric Nussbaumer (Dritter von links) mit den Eishockey-Nati-Trikots, geschenkt von Lars Weibel (links) und Patrick Bloch (rechts). KEYSTONE/ PETER SCHNEIDER 2 / 2 Legende: Fahne statt Wappen: Die Spieler der Fussballnationalmannschaft tragen die Schweizer Fahne und eben nicht das Wappen auf der Brust. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON