Auf den Immobilienportalen in der Schweiz sind wieder mehr Mietwohnungen ausgeschrieben.

Doch die Nachfrage ist weiterhin sehr hoch.

Einzig in der Stadt Zürich zeichnet sich überraschenderweise eine leichte Entspannung ab.

Zu diesem Ergebnis kommt der Online-Wohnungsindex (OWI), der durch das Swiss Real Estate Institute im Auftrag des Verbands der Immobilienwirtschaft Schweiz (SVIT), des Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV) und des Immobilienportals Newhome ermittelt wird.

Online-Wohnungsindex (OWI) Box aufklappen Box zuklappen Der Online-Wohnungsindex ist eine zeitnahe Messgrösse für die Angebots- und Nachfrageentwicklung auf dem Schweizer Mietwohnungsmarkt. Der OWI basiert auf den Insertionszeiten der Wohnungsinserate im Internet und erlaubt eine differenzierte Beurteilung der Marktsituation in zwölf Schweizer Städten. Die zwölf Schweizer Städte: Basel

Bern

Chur GR

Freiburg

Genf

Lausanne VD

Lugano TI

Luzern

Neuenburg

St. Gallen

Winterthur ZH

Zürich Der Online-Wohnungsindex wird halbjährlich (seit Mai 2015) erhoben und jeweils durch den Verband der Immobilienwirtschaft Schweiz (SVIT) veröffentlicht. Quelle: svit.ch

Zwischen April 2024 und März 2025 wurden schweizweit 410’000 Wohnungen inseriert. Das sind rund 70’000 oder 21 Prozent mehr Wohnungen als in der Vorjahresperiode.

Da 2023 nur wenige neue Wohnungen gebaut wurden, ist das grössere Angebot laut Bericht auf eine Entladung aufgestauter Umzugswünsche zurückzuführen. Also Umzüge, die wegen der Wohnungsknappheit nicht realisiert worden sind. Der Index zeigt deshalb auch: Trotz des deutlich gestiegenen Angebots hat sich die Dauer verkürzt, während der ein Inserat aufgeschaltet war.

Zudem bleibe die Nachfrage stark und die Suche nach einer Wohnung schwierig. Ein eigentliches Überangebot an Mietwohnungen gibt es laut Index bloss in den beiden Westschweizer Kantonen Neuenburg und Jura mit Ausschreibungszeiten von 38 beziehungsweise 49 Tagen.

Leichte Entspannung in Zürich

Am ausgeprägtesten ist die Knappheit der Studie zufolge in Chur. Sehr angespannt ist die Situation auch in Winterthur, Genf und Luzern. In der Stadt Zürich hingegen entspannt sich der Markt seit 2021 erstmals wieder leicht.

Legende: Erstmals seit der Periode April 2021 bis März 2022 steigt die Zahl der auf den wichtigsten Schweizer Immobilienportalen ausgeschriebenen Mietwohnungen wieder. Keystone / MICHAEL BUHOLZER

Mit einer durchschnittlichen Insertionsdauer von 18 Tagen liegt Zürich mittlerweile noch im Mittelfeld der untersuchten Städte, nachdem es jahrelang zu den drei Städten mit der stärksten Anspannung auf dem Mietwohnungsmarkt gezählt hatte.

Schweizweit gesehen könnten der Anfang 2024 zweifach gestiegene Referenzzinssatz und die Ankündigung von höheren Mietzinsen die Mieterinnen und Mieter verstärkt zu einem Wohnungswechsel bewegt haben, heisst es im Bericht.

Es bleibe abzuwarten, ob der inzwischen wieder tiefere Referenzzinssatz per 4. März 2025 umgekehrt den Mietwohnungsmarkt wieder einschlafen lässt.

