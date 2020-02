Die Branche produzierte im letzten Jahr 1.6 Prozent weniger Milch als im Vorjahr.

Aus den Schweizer Agrarbetrieben flossen 2019 insgesamt 3.4 Millionen Tonnen Milch. Das teilt der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) mit.

Grossbetriebe produzieren immer mehr

Das sind über 55'000 Tonnen oder 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Letztmals war die Produktion im Jahr 2007 so tief, damals war die Milchproduktion noch kontingentiert.

Es sind vor allem die kleinen Betriebe mit einer Milchleistung von unter 300'000 Kilo, die weniger Milch produziert haben. Die Grossbetriebe haben dagegen durchwegs zugelegt.

Bündner Bergkäse auf dem Vormarsch

Weiter zugenommen hat die Käseproduktion. 2019 wurden 195'114 Tonnen produziert, was eine neue Höchstmarke darstellt. Die grösste Zunahme verzeichnete der Bündner Bergkäse mit einem Plus von 13,5 Prozent. Am meisten wird in der Schweiz Greyerzerkäse produziert, gefolgt von Mozzarella, Emmentaler und Raclettekäse.