Zivilschutzleistende erhalten ab 1. Januar des kommenden Jahres etwas mehr Sold. Das hat der Bundesrat beschlossen, da der Sold in der Armee im November 2022 erhöht wurde und sich die Soldansätze des Zivilschutzes an jenen der Armee orientieren.

Die Landesregierung will wieder für Gleichbehandlung sorgen und passt deshalb die Zivilschutzverordnung per Anfang des kommenden Jahres an. Das teilte der Bundesrat mit.

Bei den heutigen Beständen und Diensttagen führt die Änderung der Zivilschutzverordnung zu zusätzlichen Kosten von rund 1.3 Millionen Franken pro Jahr. Diese werden laut der Mitteilung von der aufbietenden Stelle getragen. Das sind im Normalfall die Kantone.