Jährlich 600 Millionen Franken an materiellen Kosten bei Unfällen

Unfälle auf Schweizer Pisten verursachen jährlich materielle Kosten in Höhe von 600 Millionen Franken.

Beim Ski- und Snowboardfahren würden sich jährlich schätzungsweise 63'000 Menschen verletzen, teilte die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) mit.

Die Zahl der Verletzten schwanke von Jahr zu Jahr und würde unter anderem von den Schnee- und Wetterverhältnissen abhängen, heisst es in der Medienmitteilung zu Unfällen beim Ski- und Snowboardfahren.

Seit 2014 sei die Zahl der Verletzten rückläufig, da immer weniger Personen auf den Schweizer Pisten unterwegs seien. In der letzten Wintersaison hätten 14'000 Menschen nach einem Unfall von Rettungsdiensten versorgt werden müssen. Am häufigsten seien Skifahrende wegen Knieverletzungen und Snowboarderinnen und Snowboarder wegen Verletzungen am Handgelenk behandelt worden.

Legende: Gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) verletzen sich jährlich schätzungsweise 63'000 Personen beim Ski- und Snowboardfahren. Keystone/ GAETAN BALLY

Skifahren und Snowboarden seien die Sportarten mit dem drittgrössten beziehungsweise viertgrössten Risiko für schwere Verletzungen, teilte die BFU weiter mit. Jährlich würden sechs Prozent der Verletzungen als schwer eingestuft.

Die Unfalldaten wurden von den Seilbahnunternehmen erfasst und von der BFU ausgewertet. Erfasst wurden dabei rund ein Fünftel der Unfälle. Sie dienen als Datenquelle zur Abschätzung des gesamten Unfallgeschehens im Schweizer Schneesport.