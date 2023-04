Die Bundesverwaltung arbeitet zurzeit die neue Vierjahresstrategie 2025 bis 2028 für die internationale Zusammenarbeit (IZA) aus. Sie soll diesen Sommer präsentiert werden und in die Vernehmlassung gehen. Beteiligt sind sowohl das Aussendepartement EDA als auch das Wirtschaftsdepartement WBF. Umgesetzt wird sie in den Jahren 2025 bis 2028. Für diese Periode ist ein Gesamtbudget von etwas über 10 Milliarden Franken für verschiedene Projekte und Programme in Nordafrika und Naher Osten, Subsahara-Afrika, Asien und Osteuropa geplant. Es soll im Vergleich zur aktuellen Periode einen leichten Ausbau geben – im Umfang von 650 Millionen Franken. Genau diesen Betrag hat der Bundesart jetzt bereits für den Wiederaufbau der Ukraine reserviert.