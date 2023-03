«Alpine Solaranlagen sind komplexe und neuartige Bauvorhaben in der Schweiz. Diese müssen nun in sehr kurzer Zeit bewilligt und gebaut werden, damit sie der Bund finanziell unterstützt. So muss unter anderem ein rechtskräftig bewilligtes Projekt vorliegen. Allerdings fehlen Erfahrungswerte für Bewilligungen von solchen Anlagen, auch wenn sich die Politik für rasche Verfahren eingesetzt hat», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim dazu.

Zudem müsse eine Anlage bereits 2025 teilweise am Netz sein und eine Mindestmenge an Strom liefern. Doch auch da beträten die Energieversorger Neuland, da der Bau solcher Projekte in alpinem Gelände mit etlichen Unwägbarkeiten verbunden ist. Insgesamt seien es also hohe Hürden, die die Energieunternehmen überspringen müssen, so die Einschätzung des Wirtschaftsredaktors.