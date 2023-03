Darum geht es: Die Schweiz soll mehr Wasser-, Sonnen- und Windstrom produzieren. Das Parlament will die Produktionsziele erhöhen und den Bau oder Ausbau von Kraftwerken erleichtern. Konkret stehen Lockerungen beim Landschafts- und Naturschutz zur Diskussion. Beschleunigt werden sollen namentlich 15 Wasserkraft-Projekte, auf die sich ein Runder Tisch mit Naturschutzorganisationen und Strombranchen-Vertretern verständigt hat. Bei diesen Projekten zum Beispiel an der Grimsel (Staumauer-Erhöhung) oder bei Zermatt (Gornergletscher) soll das Interesse an zusätzlicher Stromproduktion anderen Interessen wie dem Landschaftsschutz vorgehen. Geplant ist auch ein Ausbau bei den Subventionen für neue Kraftwerke und ein Mindestabnahmepreis für privat produzierten Solarstrom. Knackpunkt der ganzen Vorlage sind zwei Fragen: Wie weit dürfen Eingriffe in die Natur gehen? Und wie viele Vorschriften und Verbote braucht es auf dem Weg zu mehr erneuerbarer Energie?

Das ist umstritten: Drei heisse Eisen geben besonders viel zu reden:

Solarpflicht : Zur Diskussion steht eine Pflicht, dass grössere Gebäude und grössere Parkplatzfelder mit Fotovoltaik-Panels nachgerüstet, bzw. überdacht werden müssen. Bürgerliche Politiker wollen solche Solarpflichten wieder streichen – linken Parlamentarierinnen gehen sie zu wenig weit.

: Zur Diskussion steht eine Pflicht, dass grössere Gebäude und grössere Parkplatzfelder mit Fotovoltaik-Panels nachgerüstet, bzw. überdacht werden müssen. Bürgerliche Politiker wollen solche Solarpflichten wieder streichen – linken Parlamentarierinnen gehen sie zu wenig weit. AKW: Rechte Politiker wollen Subventionen für bestehende Atomkraftwerke ermöglichen. Ausserdem wollen sie das bestehende AKW-Neubauverbot streichen oder zumindest lockern. Linke Parlamentarierinnen wollen den Atomausstieg beschleunigen: Beznau etwa soll in vier Jahren bereits vom Netz.

Das ist der aktuelle Stand: Der Ständerat wollte Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerke auch in Hochmooren zum Beispiel möglich machen. Solch starke Eingriffe in den Naturschutz sind jetzt im Nationalrat vom Tisch. Im Rat zeichnet sich eine Strom-Kompromisslinie mit weniger starken Einschnitten beim Naturschutz und gewissen (Solar-)Pflichten für Hauseigentümer ab. Ein Referendum von links-grün oder bleibt aber möglich. (Dominik Meier)