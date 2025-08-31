Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 20. Noch schnell etwas Wasser ins Gesicht – und auf geht's in den zweiten Tag des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis GL. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
Bild 2 von 20. Auch Trychler dürfen am Festakt am Sonntagmorgen nicht fehlen. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
Bild 3 von 20. So ein Fest bedeutet auch Strapazen: Ein Festbesucher ruht sich am frühen Sonntagmorgen auf einer Bank aus. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 4 von 20. «Aktuell ist es besonders wichtig, zusammenzurücken.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter bei ihrer Festansprache während des Festaktes. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 5 von 20. Die Folklore gehört am ESAF dazu: Eine Alphorngruppe wartet auf ihren Einsatz beim Festakt. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 6 von 20. Dichtestress am ESAF: Dichtgedrängt beobachten Zehntausende von Schwingfans den fünften Gang am Sonntag. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
Bild 7 von 20. Armon Orlik jubelt nach seinem Sieg gegen Matthias Herger im sechsten Gang. Bildquelle: Keystone/ GIAN EHRENZELLER.
Bild 8 von 20. Ein Blick von oben in das Schwingstadion von Mollis. Rund 50'000 Fans haben hier beste Sicht auf die sieben Kampfringe. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 9 von 20. Der Musiker Gölä macht einen konzentrierten Eindruck, bevor er zur ESAF-Eröffnung die Schweizer Nationalhymne singt. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 10 von 20. Siegermuni Zibu und sein Züchter Bert Horner bei der Vorführung der Lebendpreise. Bildquelle: Keystone/GIAN EHRENZELLER.
Bild 11 von 20. Die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands wird vom OK des letzten ESAF Pratteln 2022 in den Hof des Freulerpalastes von Näfels getragen. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 12 von 20. Tausende Festbesucherinnen und -besucher strömen am Samstagmorgen in die Schwingarena. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 13 von 20. Gut gewappnet mit einem Kasten Bier machen sich die Schwingfans auf ins Stadion. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 14 von 20. Der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki erfrischt sich vor dem zweiten Gang am Brunnen. Bildquelle: Keystone/GIAN EHRENZELLER.
Bild 15 von 20. Marcel Räbsamen feiert seinen Sieg gegen Oliver Hermann im zweiten Gang. Bildquelle: Keystone/GIAN EHRENZELLER.
Bild 16 von 20. Die Schwingerhosen mit dem Logo des ESAF 2025 warten auf den nächsten Schwinger. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 17 von 20. Viele Schwingfans sind mit dem Wohnmobil oder dem Camper gekommen, wie ein Blick auf den Campinplatz zeigt. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 18 von 20. Schwingfans harren der Dinge, die da kommen. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 19 von 20. Auch aus der ersten Reihe braucht es ein Fernglas, um dem Geschehen folgen zu können. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 20 von 20. Die Arena in Mollis fasst rund 50'000 Schwing-Fans. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
