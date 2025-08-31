Bild 3 von 23. Der Moment, in dem Armon Orlik Pirmin Reichmuth im 8. Gang auf den Rücken legt. Damit schuf er die Grundlage, dass er bei einem sogenannt gestellten Schlussgang, also einem Schlussgang ohne Sieger, Schwingerkönig werden konnte.

Bildquelle: Keystone/ MICHAEL BUHOLZER.

3 / 23