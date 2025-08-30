Am Sonntagmorgen treffen im 5. Gang des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis der Führende Werner Schlegel und der Drittplatzierte Curdin Orlik aufeinander.

Schlegel startet am ESAF gegen Curdin Orlik in den Sonntag

Legende: Erfrischung muss sein Werner Schlegel bereitet sich am ersten ESAF-Tag auf ein Duell vor. Keystone/Gian Ehrenzeller

Curdin Orlik, der ältere Bruder von Armon Orlik, liegt bei Wettkampfhälfte einen Punkt hinter Werner Schlegel und könnte diesen mit einem Sieg überholen. Der Überraschungsmann des ersten Tages, der Zweitplatzierte Fritz Ramseier, greift mit dem Thurgauer Schwergewicht Domenic Schneider zusammen.

Die mit 1,5 Punkten Rückstand ebenfalls noch in Tuchfühlung zur Spitze klassierten Joel Wicki und Armon Orlik erhielten vermeintlich leichtere Gegner zugeteilt. Der König aus der Innerschweiz greift mit dem Südwestschweizer Eidgenossen Romain Collaud zusammen, der Bündner mit dem Teilverbandskranzer Steven Moser.

Der ebenfalls auf dem 5. Rang klassierte Matthias Aeschbacher bekommt es mit dem Innerschweizer Eidgenossen Matthias Herger zu tun.

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Mollis