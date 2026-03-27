Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat im Zusammenhang mit dem Gondelunfall am Titlis vom 18. März 2026 eine Strafuntersuchung eröffnet.

Das Verfahren richtet sich gegen zwei Mitarbeitende der Titlis-Bergbahnen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung sowie der Störung des öffentlichen Verkehrs.

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse besteht der Verdacht, dass beim Betrieb der Anlage Sorgfaltspflichten verletzt worden sind.

Insbesondere werde geprüft, ob sicherheitsrelevante Vorgaben und Abläufe ausreichend beachtet worden seien, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die Untersuchung richte sich gegen einen Technischen Leiter sowie einen weiteren Mitarbeiter der Bergbahnen.

Legende: Bei dem Gondelunglück vom vorletzten Mittwoch kam eine Person ums Leben. Zur Zeit des Unglücks hatte es im beliebten Skigebiet starke Windböen. Keystone/Kantonspolizei Nidwalden

Am 18. März 2026 ereignete sich mit einer Kabine der Gondelbahn «Titlis Xpress» ein Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte die Kabine mit einem Masten sowie einem Teil der Rollenbatterie. In der Folge löste sich die Klemme vom Förderseil, worauf die Gondel in unwegsamem Gelände abstürzte. Eine 61-jährige Frau aus der Region kam dabei ums Leben. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Zeit des Unglücks herrschten im Gebiet starke Winde vor.

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