Seit Anfang Juni haben die offiziell bestätigten Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz wieder zugenommen. Am Samstag wurden 110 Ansteckungen gemeldet. Im kantonalen Vergleich schwingt der Kanton Zürich mit 608 Fällen seit dem 1. Juni oben aus. Der Kanton Waadt verzeichnet 306 Fälle, das Wallis 152. In fast allen Kantonen gab es seitdem neue Fälle.

Aber eben nur in fast allen: Im Kanton Appenzell Innerrhoden verharrt die Zahl seit Ende April bei 0. Wie geht das?

Suche nach Erklärungen

«Wir haben hier diese Covid-19 Triagestelle vor dem Spital Appenzell. Und da werden täglich etwa sieben Tests durchgeführt», erklärt Landammann Roland Inauen die aktuelle Lage. Er ist froh, denn die Tests sind alle negativ. Seit Karfreitag schon. Warum sein Kanton seither verschont blieb, weiss Inauen nicht. Aber er sagt, in Appenzell Innerrhoden würden die Distanzregeln sehr genau eingehalten.

Die Appenzeller könnten sehr widerborstig sein, sagt Inauen. Aber wenn eine Massnahme verlangt werde, dann hielten sie sich dran. «Wenn sie einsichtig sind. Da kann man sich drauf verlassen.»

Keine Fälle trotz zahlreicher Touristen

Der Kanton mit gerade mal 16'000 Einwohnern ist dünn besiedelt und nicht gerade für seine «wilde» Clubszene bekannt. Auch der öffentliche Verkehr hat hier eine kleinere Bedeutung.

Abgeschottet aber ist Appenzell Innerrhoden nicht. Im Gegenteil. Zahlreiche Touristen statten dem historischen Zentrum einen Besuch ab. Fast alle aus der Schweiz. Es laufe überraschend gut, sagt der Innerrhoder Gastro-Präsident und Hotelier Stefan Sutter.

Der Tourismus nahm schnell wieder Fahrt auf. Das sei sehr erfreulich, sagt Sutter. «Als es dann wieder losging, hatten wir Buchungen wie verrückt und im Juli haben wir noch mehr Buchungen als im letzten Jahr.» Das höre er auch von Kollegen.

«Gesunde Leute, gesunde Luft»

In der Hauptgasse kann man über den positiven Sonderstatus des Kantons nur spekulieren. «Ich denke, wir haben uns von Anfang an einfach an die Regeln gehalten», sagt eine Passantin. Ein weiterer schliesst von der Natur auf die Gesundheit der Leute, verweist aber auch auf die Regeln: «Gesunde Leute, gesunde Luft und Abstand halten.»

Dass es trotzdem wieder neue Fälle geben könnte, ist Landammann Inauen aber klar. Man sei auf Nadeln. «Das Virus ist nicht verschwunden». Das zeigten auch andere Kantone und die Beispiele aus dem Ausland. «Das kann plötzlich wieder losgehen.»

Und so ist es vielleicht auch eine Frage der Zeit, bis Appenzell Innerrhoden nicht mehr der weisse Fleck auf der Schweizer Karte ist.