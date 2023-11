Viele Juristinnen und Juristen sind überzeugt, dass sich ein obligatorischer Gemeinschaftsdienst schwerlich mit dem Völkerrecht vereinbaren lässt. Es gibt aber vereinzelt abweichende Stimmen. So ist der Freiburger Staatsrechtsprofessor Bernhard Waldmann überzeugt, die Initiative lasse sich völkerrechtskonform umsetzen; indem man die Wahlfreiheit zwischen den Diensten zulässt. Das schrieb er 2020 in einem Gutachten. Jede Generation solle die Möglichkeit bekommen, neu zu bestimmen, was Zwangsarbeit sei und was nicht, kommt Waldmann zum Schluss.