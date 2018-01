Pressekonferenz des Komitees «Nein zum Sendeschluss»

Aus Tagesschau vom 5.1.2018

Die NoBillag-Initiative sei destruktiv, sagt das Komitee rund um den Schriftsteller Pedro Lenz an der heutigen Medienkonferenz. Neben der SRG seien auch 34 private Radio- und Fernsehstationen bedroht, so die Komitee-Mitglieder. Die Auswirkungen der Initiative am Beispiel eines Walliser Lokalsenders.