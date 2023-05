Für die Studie der ZHAW wurden rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sport- und Freizeitvereinen, Verbänden und der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Zürich befragt.

Die Mehrheit davon – so steht es auf der Webseite der ZHAW – gab an, «dass die Prävention sexualisierter Gewalt in ihrer Institution ein relevantes Thema sei».

Die Befragten schätzen laut Studienleiter Frank Wieber ihre Fähigkeit, Informationen zur Prävention sexueller Ausbeutung zu finden und anzuwenden, als hoch ein.

Diese positive Selbsteinschätzung sei erfreulich, reiche aber nicht aus, um sexualisierte Gewalt zu verhindern. So hätten Teilnehmende in der Umfrage von Verdachts- oder Vorfällen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in ihrer Institution berichtet. Bei den Sportvereinen gaben rund 6.2 Prozent der Teilnehmenden solche Fälle an; bei den Jugendverbänden 21.2 Prozent und bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit 40.5 Prozent, wie es auf der Webseite heisst.