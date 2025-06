Sicherheit der Stauseen - Welche Zukunft haben die Wasserkraftwerke in den Alpen?

Nach dem Bergsturz in Blatten ist klar: Instabile Berghänge, schmelzende Gletscher und drohende Hochwasser – damit sind die Betreiber der Wasserkraftwerke in den Alpen konfrontiert. Und das Wassermanagement in den Stauseen wird komplizierter.