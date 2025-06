Wenn Schweizer in Russland Fussball spielen, führt das zu Diskussionen. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass der Meistertrainer des FC Basel, Fabio Celestini, nach Russland wechselt und beim ZSKA Moskau Trainer wird. Nun kündigt der FC Sion an, in Russland ein Testspiel zu absolvieren.

Das Problem mit russischen Klubs

Russische Klubs sind aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Das hat Gründe: «Fast jeder grosse Klub gehört einem staatlichen oder staatsnahen Konzern», so die Einschätzung von SRF-Russlandkorrespondent Calum MacKenzie. «Seit mindestens 20 Jahren dienen die Fussballklubs in Russland mächtigen Menschen und Institutionen als Sportswashing-Projekte, um Reputationen aufzubessern und Interessen durchzusetzen.» Zenit St. Petersburg etwa gehöre Gazprom.

Ein russischer Spieler beim FC Sion

Genau zu diesem Verein reist am 9. Juli der FC Sion. Der Super-League-Klub aus dem Wallis bestätigt gegenüber SRF eine Meldung von Blue Sport und sagt sogar erstmals: Das Testspiel ist fix. Hintergrund ist der russische Spieler Anton Miranchuk, der beim FC Sion seit 2024 unter Vertrag steht.

Legende: Der Russe Anton Miranchuk spielt seit 2024 beim FC Sion – er hat einen Vertrag für zwei Jahre. KEYSTONE / Cyril Zingaro

Zenit St. Petersburg habe Sion angefragt, um den Spieler in der Region erleben zu können. «Er ist vor Ort sehr bekannt, war auch mehrmals Captain. Deshalb haben wir zugesagt, damit unser russischer Spieler einige Tage dort verbringen und vor seinem Publikum spielen darf», erklärt Patrick Margueron, Leiter Kommunikation des FC Sion.

Der FC Sion distanziert sich vom politischen Aspekt.

Die Berichte, wonach der FC Sion dafür mehrere Hunderttausend Franken Prämie erhalte, kann Margueron nicht bestätigen: «Soweit ich weiss, erhalten wir kein Geld dafür, wir wurden eingeladen.» Der Hotelaufenthalt etwa werde bezahlt, aber es gehe nicht darum, Geld zu verdienen: «Es geht hier wirklich um Fussball», betont der Mediensprecher.

Der SFV hat dem FC Sion abgeraten, diese Einladung anzunehmen.

Die Geld-Diskussion sei nicht grundsätzlich das Problem, heisst es vom Schweizerischen Fussballverband SFV: «Antrittsgagen sind im Fussball üblich, vor allem bei solchen Vorbereitungsspielen», erklärt Adrian Arnold, Direktor Unternehmenskommunikation des SFV.

Trotzdem habe der Verband dem FC Sion davon abgeraten, nach Russland zu reisen: «Die Fifa und die Uefa haben russische Teams aus offiziellen Wettbewerben ausgeschlossen. Der SFV hat bereits vor diesem Entscheid ausgeschlossen, mit Schweizer Nationalteams gegen Russland zu spielen. Deshalb haben wir dem FC Sion davon abgeraten, diese Einladung anzunehmen.»

Verband kann Spiel nicht verbieten

Der FC Sion habe beim Verband nach seiner Einschätzung gefragt. Der Entscheid liege aber beim Klub: «Wir können dem FC Sion das Spiel nicht verbieten, weil es sich nicht um einen offiziellen Wettbewerb handelt.» Entsprechend gelten auch die Regeln der Fifa und Uefa nicht.

Legende: Anton Miranchuk spielte 28 Mal für die russische Nationalmannschaft, aber auch für Lokomotiv Moskau – etwa 2020 im Champions-League-Gruppenspiel gegen Atlético Madrid. Yuri Kochetkov / Pool via AP

Und der FC Sion hat entschieden: Er reist Anfang Juli in die russische Hafenstadt an der Ostsee. Dies sei kein politisches Zeichen, betont Patrick Margueron, Sprecher des Walliser Super-League-Klubs: «Der FC Sion distanziert sich wirklich vom politischen Aspekt. Wir denken an den Sport und an den Fussball. Das war bereits bei der Verpflichtung des Spielers so und jetzt auch bei diesem Vorbereitungsspiel.»

Das Spiel sei eine Gelegenheit, ein interessantes Testspiel zu bestreiten und es dem Spieler zu ermöglichen, vor seinem Publikum zu spielen.