Der Verein St. Gallen-Bodensee Tourismus hat im Sommer seine die «Strategie 2027» präsentiert. Im Fokus stehen drei Geschäftsfelder:

Messe-, Kongress- und Veranstaltungstourismus

Kultur- und Wissenstourismus

Gesundheits-, Bewegungs- und Genuss-Tourismus

Wie in Luzern sollen die neuen Ziele auch in der Ostschweiz in eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt St. Gallen fliessen.

In anderen Tourismusregionen – beispielsweise im Wallis oder im Berner Oberland – soll die Ausrichtung des Tourismus derzeit nicht verändert werden.