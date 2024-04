Für die Untersuchung verglich das Forschungsteam die registrierten Strafanzeigen mit den kantonalen Leistungen für vorläufig Aufgenommene und den Daten zu den Asylverfahren von 34'000 Personen.

An der Untersuchung «Sozialhilfe und Flüchtlingskriminalität» («Social Assistance and Refugee Crime») haben sieben Wissenschafterinnen und Wissenschafter mitgearbeitet. Sie vertreten die Universitäten Zürich, Basel, Turin, Mannheim sowie die ETH Zürich und die Fachhochschule HES SO im Wallis. Die Studie ist noch nicht publiziert worden.