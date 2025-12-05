Am Flughafen Zürich sind die ersten CT-Scanner im Einsatz. Damit müssen Flüssigkeiten bald nicht mehr abgegeben werden.

Der Flughafen Zürich macht einen grossen Schritt in die Zukunft. Er hat damit begonnen, die Sicherheitskontrollen auf die neue CT-Technologie umzurüsten. Dies verkürzt die Wartezeit für Fluggäste, zudem können sie künftig bis zu zwei Liter Flüssigkeit ins Flugzeug mitnehmen.

Die ersten sieben Geräte gehen bereits am kommenden Montag in Betrieb. Bis im nächsten Sommer sollen alle vier Geschosse im Sicherheitskontrollgebäude umgerüstet sein – an allen 26 Kontrolllinien kommt dann modernste Technik zum Einsatz.

Mehr Komfort, hohe Sicherheit

Herzstück des Umbaus sind die neuen CT-Scanner für das Handgepäck. «Flüssigkeiten und elektronische Geräte müssen künftig nicht mehr ausgepackt werden», erklärt Projektleiter Roman Jung. Sie bleiben im Gepäck. Dies beschleunige den Ablauf.

So funktionieren die CT-Scanner am Flughafen Box aufklappen Box zuklappen Die CT-Technologie erstellt ein dreidimensionales Bild des Gepäckinhaltes, das die visuelle Erkennung von Gefahrengütern vereinfacht. Zudem sind die neuen Geräte mit einem «Explosiv Detection System» (EDS) ausgestattet, das Sprengstoffe erkennen kann. Das EDS erkennt alle Arten von Sprengstoff, nicht nur Flüssigsprengstoff.

Auch wenn mit der neuen Technologie mehr Passagiere in kürzerer Zeit abgewickelt werden können, leide die Sicherheit nicht darunter. Der neue Scanner liefere ein dreidimensionales Bild und «das Sicherheitspersonal kann damit verbotene Gegenstände einfacher identifizieren», so Jung. Zudem sei das Gerät fähig, Behälter mit einem Volumen von bis zu zwei Litern Flüssigkeit zu kontrollieren.

Legende: Bis im Sommer 2026 sollen alle 26 Kontrolllinien auf die neue CT-Technologie umgerüstet sein. Flughafen Zürich

Passagieren, die an den neuen Geräten kontrolliert werden, wird die Flüssigkeit künftig also nicht mehr abgenommen, sofern keine Gefahr von ihr ausgeht. Trotzdem: Solange nicht alle Kontrolllinien am Flughafen Zürich umgerüstet sind, wird auch die Flüssigkeitsregelung nicht angepasst.

Bis im Sommer bleibt alles beim Alten

Somit gilt am Flughafen Zürich weiterhin, dass nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mitgenommen werden dürfen. Grund dafür ist, dass Passagiere während der Umbauphase bis nächsten Sommer keinen Anspruch haben, an den neuen Geräten kontrolliert zu werden.

Legende: Die Röntgenbilder des Handgepäcks werden neu in einem separaten Raum und nicht mehr vor Ort geprüft. Flughafen Zürich

Die Passagiere werden je nach Aufkommen und Verfügbarkeit der neuen Scanner vom Flughafenpersonal den entsprechenden Sicherheitskontrolllinien zugeteilt.

Ein weiterer Teil der Modernisierung betrifft den Ort, an dem die Röntgenbilder kontrolliert werden. Bislang wurde dies vor Ort an den Kontrolllinien gemacht, neu geschieht dies in einem separaten Raum. Damit soll sichergestellt werden, dass das Sicherheitspersonal in Ruhe arbeiten kann.

Zudem kommen auch neue Security-Scanner zum Einsatz, die eine gezielte Nachkontrolle nach den Metalldetektoren ermöglichen. Mit Piktogrammen wird dem Sicherheitspersonal angezeigt, wo am Körper sich eine Auffälligkeit befindet, ohne dabei Persönlichkeitsmerkmale darzustellen.

Kosten von rund 34 Millionen Franken

Gestartet wurde das CT-Projekt bereits im Jahr 2019. «Wir wurden dann kalt erwischt durch die Coronapandemie», sagt Jung. Deshalb wurde das Projekt für zwei Jahre auf Eis gelegt. Nun allerdings werden am kommenden Montag die ersten Kontrolllinien mit den neuen Scannern ihren Betrieb aufnehmen, die anderen werden etappenweise bis im nächsten Sommer umgebaut.

Insgesamt investiert der Flughafen Zürich in diese Modernisierung rund 34 Millionen Franken. Während der Umbauphase bleibt der Betrieb der Sicherheitskontrolle stets am Laufen. Der Flughafen weist aber darauf hin, dass es deswegen zu längeren Wartezeiten kommen kann.